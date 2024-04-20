Як каратимуть українців, які не оновлять дані в ТЦК у 60-денний термін: роз’яснення

Якщо людина потрапить у базу «Оберіг», на будь-якому блокпосту її мають право після перевірки документів доправити до військкомату

У законі прописані доволі жорсткі вимоги

16 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав новий закон, який передбачає деяке посилення мобілізації в Україні. Він набуває чинності через місяць з дня, наступного після оприлюднення.

Кого вважатимуть ухилянтами

Адвокат Микола Максимов у коментарі «Фокус» зазначив: «У законі прописані доволі жорсткі вимоги». Військовозобов'язані повинні протягом 60 днів після того, як буде опубліковано наказ президента, і закон набуде чинності, оновити свої дані у військкоматі. Зробити це можна особисто або через електронний кабінет призовника, реєстрація в якому є добровільною справою».

Ті, хто проігнорують ці вимоги, автоматично вважатимуться ухилянтами.

Військкомати можуть звернутися до поліції для оголошення таких людей у розшук. Поліція може доправити їх до ТЦК. Якщо це не вдасться, поліція направить письмову вимогу про виконання зобов'язань від імені керівника військкомату. Навіть, якщо такий лист не буде вручений людині особисто, військкомати можуть звернутися до суду, щоб обмежити порушників у праві на водіння транспортним засобом і оштрафувати.

Яким буде покарання для ухилянтів

«Якщо листоноша прийде з вимогою від військкомату про виконання зобов'язань і не знайде адресата на місці, він поставить позначку, що вимогу вручити неможливо. І все. Через 10 днів керівник ТЦК має право звернутися до суду, щоб людину обмежили в управлінні транспортним засобом», – пояснює юрист.

Також днями в Раді ухвалили закон в першому читанні, згідно з яким планують підвищити штрафи за порушення правил військового обліку. Найближчим часом його мають розглянути в другому читанні.

Щодо поліціянтів, новий закон, на думку фахівця, фактично легалізує можливість застосовувати силу, щоб доправити людину до військкомату, якщо вона перебуває в розшуку. До ухвалення закону механізм оголошення в розшук, якщо людина не з'явилася за повісткою, теж існував. Але це робили лише в окремих випадках, тому що цей процес тривалий.

На думку адвоката, після ухвалення закону цей механізм теж буде рідко застосовуватися. Для поліції шукати десятки тисяч людей, яких оголосять у розшук – це велике навантаження, так само як і для судів. З іншого боку, якщо людина потрапить у базу «Оберіг», на будь-якому блокпосту її мають право після перевірки документів доправити до військкомату.

Як на практиці, на думку адвоката, будуть оновлювати дані в ТЦК

Як вважає адвокат Микола Максимов, обов'язково оновити дані потрібно буде тим, хто взагалі не значиться в ТЦК та СП після початку повномасштабного вторгнення.

«Глобально підіймати бази та вимагати оновити дані кожного, на мій погляд, не будуть. ТЦК завантажені паперовою роботою, їм бракує часу, щоб по кожній людині надсилати запит у поліцію, потім письмову вимогу про виконання зобов'язань, потім позови до суду. Думаю, співробітники ТЦК та СП порівняють інформацію, яка у них є, з тією, що в держреєстрах. Якщо про людину немає зовсім жодних даних у ТЦК, з нею працюватимуть», – зазначає юрист.

Як відомо, Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. При цьому норму про демобілізацію було виключено з документа.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Згідно з новим документом, щойно ухвалений законопроект юридично набуває чинності, починається відлік 60 днів. За цей термін абсолютно всі чоловіки, яких визнано військовозобов'язаними, зобов'язані прийти в ТЦК і СП, щоб оновити й уточнити свої дані. Ті, хто цього не зробить, автоматично стають ухилянтами.

Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. До слова, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.