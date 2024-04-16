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Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію
Мобілізаційний закон набуде чинності через місяць з дати підпису президентом
фото з відкритих джерел

Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію №10449

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Раніше законопроєкт про мобілізацію №10449 був направлений на підпис президенту України Володимиру Зеленському. Так, мобілізаційний закон набуде чинності через місяць з дати підпису президентом.

Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію
Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію
скріншот

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. При цьому норму про демобілізацію було виключено з документа.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Згідно з новим документом, щойно ухвалений законопроект юридично набуває чинності, починається відлік 60 днів. За цей термін абсолютно всі чоловіки, яких визнано військовозобов'язаними, зобов'язані прийти в ТЦК і СП, щоб оновити й уточнити свої дані. Ті, хто цього не зробить, автоматично стають ухилянтами.

Стало відомо, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію військовозобов'язані зможуть оновити свої дані без візиту до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). 

До слова, в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.

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Теги: закон президент війна мобілізація Володимир Зеленський

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