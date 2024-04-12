Стати «шизофреніком» за 300 тис. грн. Як суди карають тих, хто допомагає ухилянтам

«Главком» склав «хіт-парад» корупційних вироків, ухвалених протягом великої війни

«На Київщині ДБР затримало правоохоронця на отриманні хабаря в $15 тис. за «відмазування» від проходження служби». Йому загрожує до восьми років з конфіскацією майна.

«За матеріалами ДБР судитимуть працівника військкомату та правоохоронця, які на Одещині торгували «білими квитками». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років.

«Оперативники департаменту внутрішньої безпеки Нацполу заблокували схему торгівлі «білими квитками». Фігурантці загрожує до восьми років за ґратами.

«У Хмельницькому правоохоронці затримали на хабарі заступника голови військово-лікарської комісії». Медику «світить» до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Ось така довга черга «грізних» заголовків від правоохоронних структур. Всі вони рапортують про діяльність під час війни. Після ознайомлення з такими релізами у пересічного читача може скластися враження: заробітки на «відмазуванні» військовозобов’язаних – украй небезпечна штука. Однак це не так. І це не заклик примикати до лав потенційних правопорушників! Це реалії, які склалися в Україні, яка перебуває у стані війни.

«Главком» промоніторив десятки вироків, ухвалених протягом 2022-2024 роки за статтею 369-2 Кримінального кодексу («Зловживання впливом»). Саме за нею найчастіше правоохоронці вручають підозри фігурантам. І, овва! Жоден обвинувачений, який вимагав і отримав хабаря за намір вплинути на представників військово-лікарських комісій (ВЛК) або територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), не сів до в’язниці. Більшість скористалися законною «лазівкою», підписали з прокурорами угоди про визнання винуватості, які у підсумку затвердили суди. Це дозволило обвинуваченим відбутися штрафами, а не ув’язненням.

Отже, пропонуємо найколоритніші корупційні історії, пов’язані із наданням послуг ухилянтам.

Пригоди членкині ВЛК

Лікарка-терапевтка і членкиня Харківської обласної військово-лікарської комісії Олександра Ч. встановила «хабарний» антирекорд: за час повномасштабної війни двічі попалася на вимаганні грошей у чоловіків призовного віку. Вперше це відбулося на початку липня 2022 року. Медикиня сама проявила ініціативу, підійшла до чоловіка, який проходив медичну комісію. Під час ознайомлення з його медичною історією жінка висловила несподівану пропозицію: готова за $3 тис. вплинути на голову медкомісії, щоб за станом здоров’я його визнати непридатним до військової служби. Для підтвердження серйозності намірів лікарка залишила чоловікові свій номер телефона.

Через тиждень спритна лікарка та військовозобов’язаний пересіклися біля магазину «АТБ» у Харкові. Жінка повідомила, що провела попередню бесіду з представником призовної комісії, і вони обоє зійшлися на тому, що «такса» за визнання непридатним буде нижчою – $2,5 тис. При цьому є важлива деталь: якнайшвидше треба передати половину суми незаконної винагороди.

Коли ж чоловік і Олександра Ч. знову зустрілися, обвинувачена заявила: половина хабаря їй не влаштовує, необхідна вся сума. Зміну домовленостей пояснила тим, що процес прийняття рішення про зняття з військового обліку вже запушено. У визначений день потерпілий віддав лікарці обумовлену суму.

Протягом серпня 2022 року обвинуваченій вдалося оформити фіктивне стаціонарне лікування військовозобов’язаного, разом із головою ВЛК вони натиснули на лікаря-офтальмолога, який зробив запис у медичній документації потерпілого, що він підлягає знаттю з військового обліку за хворобою.

Після викриття Олександра Ч. уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Вона погодилася, що сплатить 68 тис. грн штрафу. Суд перевірив, що укладення угоди сторонами було добровільним і затвердив її. Окремо обвинувачена заплатила 6 тис. грн за проведення експертизи.

Другий корупційний злочин спіткав цю ж харківську лікарку у тому ж 2022 році. На неї вийшов знайомий, який цікавився в інтересах третьої особи питаннями проходження ВЛК, підставами для зняття з військового обліку та можливістю покинути Україну. У відповідь обвинувачена запевнила, що за певну суму хабаря може залагодити делікатне питання. Зокрема, вплинути на посадових осіб харківської обласної клінічної лікарні та Інституту патології хребта та суглобів імені професора Михайла Ситенка, щоб ті підготували необхідні медичні висновки.

Того ж дня після згаданої розмови чоловік прийшов під будинок лікарки, де запропонував їй $500 хабаря. Проте вона дала зрозуміти: сума замала. І чоловік, котрий хоче знятися з військового обліку, без її допомоги цього не зможе зробити. При цьому медик усе ж взяла гроші і була повторно затримана правоохоронцями. Цього разу вирок суду виявився менш суворим – 34 тис. грн штрафу. Жінка вдруге пішла на угоду зі слідством.

Хвороба-фантом і незнайомець у ТЦК

Мешканець Миколаєва Давид Є. також узяв на озброєння медичну тему для «відмазування» від мобілізації. Із обвинуваченим мав справу місцевий військовозобов’язаний. Чоловіків звів незнайомець просто у приміщенні Корабельного районного ТЦК. На початку липня 2023 року потерпілий прибув до ТЦК для обстеження військово-лікарською комісією. У цьому ж приміщенні до нього підійшов невідомий чоловік і сказав, що допоможе вирішити питання зі зняттям з військового обліку. У відповідь військовозобов’язаний зазначив: хоч і має певні проблеми зі здоров`ям (тахікардія, кардіопатія та проблеми з зором), але вони не дають підстав для уникнення мобілізації. Незнайомець продовжував підбадьорювати і дав номер обвинуваченого, відрекомендувавши його як людину з солідними зв’язками.

Потерпілий зідзвонився з Давидом Є., який одразу перейшов до справи: потрібно фото паспорта та ідентифікаційний податковий номер. Додав, що вартість виготовлення фіктивних документів складатиме $8 тис. Але сума неостаточна і може змінитися. Наступного разу обвинувачений уже «правив» $8,5 тис. Пообіцяв за вказану суму посприяти у виключенні військовозобов’язаного з військового обліку на підставі псевдодіагнозу «шизофренія». Проте у серпні правоохоронці затримали спритника під час отримання хабаря.

Що цікаво: з вироку зник епізод із незнайомцем у ТЦК, який фігурував у досудовому розслідуванні. Відтак, це позначилося на перекваліфікації самого злочину: вимагання хабаря у великому розмірі за змовою групи осіб (частина 3 статті 368 Кримінального кодесу) вилилося у… зловживання впливом (стаття 369-2 Кримінального кодексу). Як результат, обвинувачений отримав 93,5 тис. грн штрафу.

Хабар був… донатом для ЗСУ?

Опинилися на лаві підсудних і представники ТЦК. Наприклад, у Львові офіцер Павло Д. вимагав $1,5 тис. за вплив на службових осіб медичної комісії, котрі мали визначати непридатність до служби військовозобов’язаного. У суді обвинувачений запам’ятався оригінальним алібі: кошти, отримані злочинним шляхом, збирав на купівлю автомобіля для Збройних сил України. Суд оцінив цю «дотепність» у 68 тис. грн штрафу.

На Одещині працівник ТЦК, учасник бойових дій і батько восьми дітей Олександр Б. «погорів» на отриманні $12 тис. хабаря. Спочатку слідство закидало йому організацію схеми зняття із військового обліку громадян України призовного віку шляхом визнання їх непридатними до проходження військової служби. Злочинна група налічувала щонайменше трьох осіб, двоє з яких були посередниками між обвинуваченим та потерпілими. Однак у самому вироку про це ані слова. Ба більше: кваліфікацію злочину змінено на вже знайоме зловживання впливом і укладено з прокурором угоду про визнання винуватості. Це дало можливість обвинуваченому вийти на штраф 85 тис. грн.

Ще один співробітник ТЦК з Одеської області Сергій П. виканючив $4 тис. неправомірної вигоду у матері двох синів. Військовослужбовець вирішив «мобілізаційне» питання: передав жінці два тимчасові посвідчення військовозобов’язаного для її синів. Згідно з цими документами, чоловіків визнано непридатними до військової служби в мирний час та обмежено придатними – у воєнний час. Обвинуваченого було викрито, він пішов на угоду про визнання винуватості. Його вирок – 93,5 тис. грн штрафу і трирічна заборона займати посади, пов’язані з виконанням функцій держави.

У Вінниці командир відділення роти охорони ТЦК Тарас П. вимагав і отримав $2 тис. хабаря за вплив на своїх колег стосовно уникнення мобілізації військовозобов’язаним. Обвинувачений познайомився з потерпілим, коли той проходив ВЛК. Чоловік звернувся за консультацією до військового у питанні одержання законним шляхом відстрочки від призову за сімейними обставинами. Однак працівник ТЦК запропонував розв’язати проблему у корупційний спосіб. Після отримання бажаної суми обвинуваченого затримано. Йому призначено покарання у вигляді 93,5 тис. грн штрафу. Окрім цього, він сплатить 29 тис. грн за судові експертизи.

На Кіровоградщині вирок «заробив» уже колишній військовий комісар Микола К. У квітні 2022 року до військового за порадою звернувся батько чотирьох неповнолітніх дітей, який вирішив мобілізуватися. Чоловік зазначив, що не хотів би потрапити до зони бойових дій, а бути на службі у населеному пункті, де він проживає. Комісар не дав жодних гарантій, але пообіцяв сприяти військовозобов’язаному у визнані його непридатним до військової служби за станом здоров’я.

Після медичного обстеження потерпілий знову прийшов до обвинуваченого. Той висловив пропозицію надати йому 40 тис. грн за оформлення довідки про непридатність з можливістю відстрочки за станом здоров’я на шість місяців. Чоловіки домовилися і через кілька днів комісара затримали правоохоронці на хабарі. Суд призначив обвинуваченому 85 тис. грн штрафу та позбавив права на три роки обіймати посади, пов’язані з призовом громадян на військову службу.

Валюта у тубусі з-під чаю. Винних нема!

Серед проаналізованих «Главкомом» вироків є особливий: у ньому неабияка інтрига, фігурують записи негласно слідчих (розшукових) дій. І валюта, якою хтось (за версією слідства, це діло рук обвинуваченої) «засівав» кабінети голови ВЛК і його колеги, лікаря-психіатра.

Рік тому у Житомирі правоохоронці вручили підозру місцевій адвокатці Оксані П-П. Жінку звинуватили в отримані хабарів від військових та «задобрювання» медиків, котрі повинні були ухвалювати рішення про непридатність до військової служби.

За даними досудового розслідування, юристка навела контакти з головою військово-лікарської комісії, начальником поліклініки військової частини, а також із лікарем-психіатром, теж членом ВЛК. Обвинувачена розраховувала на лояльне ставлення з боку членів ВЛК до вивчення ступеня придатності військовослужбовців, яких вона представляє за договорами як адвокат. Зокрема, у середині січня 2023 року Оксана П-П. передала психіатру $1,75 тис. і 50 євро, які лежали в тубусі з-під чаю. 1 лютого того ж року жінка принесла конверт із $200 і залишила у кабінеті голови ВЛК.

Крім цього, як стверджує слідство, адвокат, окрім грошей за юридичні послуги, брала з військових до $500, які потім спрямовувала на підкуп членів ВЛК.

У суді обвинувачена все категорично спростовувала. Сказала, що її обмовив лікар-психіатр. За її словами, медик намагався приховати свою незаконну діяльність, оскільки ширилися чутки, що він пропонував військовослужбовцям платити гроші за отримання висновку за списання з військової служби.

Жодного тубуса з-під чаю, де була валюта, як і конверта з грішми для голови ВЛК, юристка не передавала. Адже знала: голова ВЛК не наділений повноваженнями особисто вирішувати питання про визнання військовослужбовців непридатними до військової служби.

Епізод про вимагання до $500 у військовослужбовців, які були у неї клієнтами, обвинувачена назвала провокацією. Підтвердила, що додаткові кошти дійсно просила принести своїх клієнтів, але саме для оплати консультацій з приватними лікарями. А не для впливу на членів військово-лікарської комісії.

Крім цього, Феміда заслухала розмови адвокатки з її клієнтами-військовослужбовцями, де були такі репліки: «Плюс п’ятсот буде… не я одна там буду задіяна»; «зараз надати половину…, щоб вони контролювали процес»; «мені занести, комусь дати»; «по тих питаннях, що ми з тобою вирішували з лікарями…»; «ти сьогодні мені можеш надати двісті доларів»; «за сприяння з нами ще символічно буде сто, щоб ще один лікар підписав»; «піду терапевта попрошу, щоб рішення написав». На думку суду, ці розмови не свідчать про отримання обвинуваченою коштів для голови військово-лікарської комісії з метою отримання бажаних медичних висновків.

Також суд засумнівався у версії правоохоронців про тубус і конверт із грішми. Бо, окрім голови ВЛК і лікаря-психіатра, більше ніхто зі свідків не зміг підтвердити передачі їм хабаря від обвинуваченої.

Очікувано, що після спростування доказів сторони обвинувачення, справа адвокатки розвалилася. Суд визнав її невинуватою і виправдав у зв’язку недоведеністю в її діях складу інкримінованого злочину. Наразі цей вирок переглядає апеляційна інстанція.

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Чи можна переломити негативну тенденцію з корупційними вироками? Очевидно, що так. Одними штрафами ситуацію не змінити.

Верховна Рада вже взяла курс на посилення відповідальності за кримінальні правопорушення, вчинені під час воєнного стану. Наприклад, ще у березні 2022 року парламент запровадив низку змін до Кримінального кодексу у частині суворої відповідальності за мародерство. Це ж стосується збільшення покарання за поширення інформації про переміщення підрозділів ЗСУ територією країни в умовах воєнного або надзвичайного стану і удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність.

І зовсім свіжий приклад. Нещодавно комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності виступив за введення жорстких штрафів за порушення правил військового обліку і недотримання законодавства про оборону та мобілізацію...

Віталій Тараненко, «Главком»