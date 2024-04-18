Діти допомагали ухилянтам перетнути кордон з Угорщиною – ДПСУ

Чоловіки заплатили «за супровід» від $2 до $9 тис.

Прикордонна служба України у ході реалізації оперативної інформації виявила групу осіб поблизу кордону з Угорщиною. Ними виявилися двоє підлітків, які вели до кордону чотирьох чоловіків. Про це повідомляє ДПСУ.

«Двоє 14-річних підлітків вели чотирьох чоловіків, які несли з собою гумові човни, адже планували перепливати Тису. За свій «вояж під супроводом» чоловіки, жителі Сумської, Львівської, Миколаївської та Закарпатської областей, сплатили від $2 до $9 тис.», – йдеться у повідомленні.

Наразі співробітники оперативно-розшукового підрозділу Мукачівського загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі.

Нагадаємо, прикордонники на пункті пропуску «Ужгород» зупинили українця, який прикидався нігерійцем та хотів виїхати до Словаччини.

За інформацією від прикордонників, чоловік прямував рейсовим автобусом на виїзд з України. На паспортний контроль він надав копію інформаційної сторінки закордонного паспорта громадянина Нігерії. Чоловік розповів прикордонникам, що проживає в Одесі, а паспорт втратив під час останніх обстрілів у місті.

Раніше прикордонники затримали таксиста, який підвозив ухилянтів до кордону для подальшої втечі. Таксист запропонував за $2,5 тис. довезти ухилянта до кордону і вказати, яким маршрутом потрапити до Словаччини.

До слова, у Закарпатській області вздовж річки Тиса біля кордону з Румунією встановили загородження з колючим дротом.