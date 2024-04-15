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Закон про мобілізацію: юрист пояснив, як працюватимуть нові правила призову

Катерина Іванова
glavcom.ua
Закон про мобілізацію: юрист пояснив, як працюватимуть нові правила призову
Мобілізація в Україні за новим законопроектом передбачає і нові правила призову, і санкції для ухилянтів
фото з відкритих джерел

Юрист: Глобально оновлювати дані всіх і кожного, ймовірно, не будуть, адже військкомати занадто завантажені

Новий законопроект про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Юрист Микола Максимов у коментарі виданню «Фокус» пояснив, яких змін очікувати найбижчим часом.

Згідно з новим документом, щойно ухвалений законопроект юридично набуває чинності, починається відлік 60 днів. За цей термін абсолютно всі чоловіки, яких визнано військовозобов'язаними, зобов'язані прийти в ТЦК і СП, щоб оновити й уточнити свої дані. Ті, хто цього не зробить, автоматично стають ухилянтами.

На думку юриста, цілком можливо, що глобально оновлювати дані всіх і кожного не будуть – військкомати занадто завантажені. Найімовірніше, у ТЦК просто зіставлять ту інформацію, яка в них є, з інформацією з державних реєстрів. І, якщо виявиться, що у військкоматі інформації про цю людину немає, її змусять оновити дані.

Тобто, військкомати звертатимуться до поліції з проханням оголосити порушників у розшук. Якщо ж поліція не зможе знайти і доставити в ТЦК ухилянта, то йому військкомат надішле вимогу письмово.

«Цей лист необов'язково вручати людині особисто. Якщо зробити це неможливо, військкомати все одно можуть звернутися до суду, щоб обмежити порушників у праві на водіння транспортним засобом і оштрафувати», – пояснив адвокат.

Щодо того, чи будуть оголошувати в розшук ухилянтів, то цей механізм, за словами Максимова, працює і зараз. Але його застосовують у виняткових випадках, оскільки процес довгий.

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію №10449. 

Стало відомо, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію військовозобов'язані зможуть оновити свої дані без візиту до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). 

До слова, в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.

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Теги: адвокат поліція розшук правила повістка

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