Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Преспокійно жирують». Фаріон висміяла головну лазівку ухилянтів

Ірина Міллер
glavcom.ua
«Преспокійно жирують». Фаріон висміяла головну лазівку ухилянтів
Зараз на фронті воюють батьки, щоб захистити своїх дітей. А мають воювати і діти, і батьки
фото з відкритих джерел

Не будемо воювати – не будемо жити. Не будемо воювати – не будемо мати своєї держави

Закон про мобілізацію  ухвалено дуже пізно, його треба було ухвалити щонайменше наприкінці 2022 року. Таку заяву в інтерв’ю «Українським новинам» зробила  колишня народна депутатка Верховної Ради і науковиця Ірина Фаріон. Мовознавиця також висміяла ВНЗ: на її думку, вони стали епіцентром аморальності в країні, бо переховують ухилянтів у своїх аудиторіях.

«Я вважаю, що цей закон ухвалено дуже пізно. Через те у нас така катастрофічна ситуація на фронті і в середині країни. Закон мав бути ухвалений щонайменше наприкінці 2022 року. Це злочинна дія депутатів Верховної Ради і керівництва держави, що було затягнуто аж настільки», – вважає вона. 

Читайте також: Стати «шизофреніком» за 300 тис. грн. Як суди карають тих, хто допомагає ухилянтам

Фаріон – прихильниця дуже жорсткої форми мобілізації. «Не будемо воювати – не будемо жити. Не будемо воювати – не будемо мати своєї держави. І воювати мають всі, які можуть воювати, яким дозволяє здоровʼя», – пояснює вона свою позицію. 

На думку політикині, за ці три роки можна було навчити придатних людей воювати. «Чому одні мають гинути за Україну і воювати, наприклад, як мій зять, як мій колишній чоловік, як мої побратими-свободівці, а інші в цей час преспокійно жирують, ухиляються та ще й стають студентами ВНЗ, а тепер всі масово стануть аспірантами, тому що аспірантура залишилася лазівкою для ухилянтів – і ректори на цьому заробляють криваві гроші?», – обурюється Фаріон. 

Саме ВНЗ, на думку професорки, сьогодні стали епіцентром аморальности в країні, бо сприяють московитам вбивати українців, бо ніби законно переховують ухилянтів у своїх аудиторіях. «Це персональна моральна відповідальність ректорів і директорів інститутів, які приймають тих студентів. У нас, у Львівській політехніці, на будівельному факультеті була група, де вчилася так звані студенти, яким по 40 років. Здорові хлопи, які б мали рити окопи, які риє мій зять, до прикладу. Ні, він сидить в студентській авдиторії, і я маю приходити в цю аудиторію і розповідати йому, що «знаходитися в окопі» – це неправильно, а правильно казати – «перебувати». Де глибина морального падіння під час війни?», – питається мовознавиця.

Мобілізаційний вік за новим законом встановлено з 25 років. На думку Фаріон це вже абсолютно сформовані люди, які мають фізіологічну спроможність воювати. «У 20 років, мабуть, замолоді. Це не мені визначати. Зараз в основному воюють батьки. Тобто середній вік армії близько 40 років. Воюють батьки, щоб захистити своїх дітей. А мають воювати і діти, і батьки. Щоб не працювала хибна формула Івана Франка «Як не нам, то хоч синам…». Ні, нам треба виграти цю війну зараз, щоб не воювали наші внуки», – каже вона. 

Фаріон зазначила, що спілкується з воїнами і знає, які вони мають фізичні проблеми, скільки важить один бронежилет, скільки важить спорядження і що означає бігати по снаряди і нести їх на плечах. «А в нас готували до цього? Будували масово спорткомплекси? У нас був спорт у пріоритеті? У нас відкривали військові кафедри, щоб молодь могла здобувати військову освіту? У нас це все позакривали. Як воїни з такими втратами, як зараз можуть утримувати тисячу кілометрів протяжності лінії фронту?», – знов обурюється професорка. 

Також Фаріон вважає, що треба негайно повернути всіх, хто втік за кордон. І утворювати з них штрафбатальйони. «Та це просто не вкладається в голову. Це дезертирство чистої води. І ми хочемо перемагати таким способом? Ми хочемо, щоб нам хтось зброю давав, коли влада не здатна мобілізувати власних громадян на захист батьківщини?» – каже вона. 

Науковиця вважає, над поверненням додому громадян, які в незаконний спосіб покинули територію України під час дії воєнного стану, мають працювати законодавці. «А хто їх випустив? Українські консульства мають взяти на облік абсолютно кожного чоловіка призовного віку, а влада має укласти угоди з державами з вимогою депортації ухилянтів в Україну. Хтось буде на це погоджуватись, а хтось ні. Але хтось таки погодиться. Тобто переконувати ці держави, що це треба зробити, бо інакше, якщо ми впадемо, то цей звір посуне далі. Це всім зрозуміло. Поляк розуміє, що якщо ворог буде під Львовом, то вже недалеко і Краків» – пояснла Фаріон. 

Читайте також: Інна Совсун: Президент замірятиме рейтинг у неіснуючій країні, якщо боятиметься говорити про мобілізацію

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. При цьому норму про демобілізацію було виключено з документа.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Згідно з новим документом, щойно ухвалений законопроект юридично набуває чинності, починається відлік 60 днів. За цей термін абсолютно всі чоловіки, яких визнано військовозобов'язаними, зобов'язані прийти в ТЦК і СП, щоб оновити й уточнити свої дані. Ті, хто цього не зробить, автоматично стають ухилянтами.

Стало відомо, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію військовозобов'язані зможуть оновити свої дані без візиту до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). 

До слова, в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.

Теги: Верховна Рада закон військові чоловік Ірина Фаріон влада молодь ворог повістка законопроєкт війна росія мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уже наступного тижня законопроєкт про мобілізацію може відправитися в зал для розгляду парламентом
Законопроєкт про мобілізацію. Парламентський комітет завершив розгляд правок
29 березня, 15:09
Українцям без паспорта РФ відмовляють в медичних послугах, виплатах, навчанні, реєстрації майна
РФ вимагає від гауляйтерів повної паспортизації населення ТОТ: названо терміни
29 березня, 19:26
Ілон Макс зробив нову скандальну заяву щодо війни в Україні
Ілон Маск заявив, що Росія може захопити Одесу
31 березня, 00:48
Вчора у російському Єлабузі (Татарстан) вперше під атаку дронів потрапив нафтопереробний завод
ООН засудила атаку дронів на Татарстан
3 квiтня, 11:08
AS-23a Kodiak, – найкращий у Росії високоточний боєприпас з дальністю ураження близько 4000 км
Росія втрачає свої найкращі ракети: британська розвідка повідомила деталі
9 квiтня, 12:49
Навальна пов'язала успіх Фрідмана та Авена із наймом дорогих адвокатів та лобістів
Вдова Навального назвала «шкідливим» скасування санкцій ЄС проти Фрідмана та Авена
10 квiтня, 15:04
Ічнянський райсуд Чернігівської області виніс вирок ухилянту
Чоловік проігнорував повістку через «важкий емоційний стан»: як його покарали
13 квiтня, 14:58
Окупанти досягли незначних успіхів на декількох напрямках: аналіз ISW
Окупанти досягли незначних успіхів на декількох напрямках: аналіз ISW
14 квiтня, 05:10
За інформацією НАБУ і САП, Глдковський взагалі виїхав за кордон
НАБУ оголосило в розшук Гладковського-старшого
Вчора, 17:58

Суспільство

«Преспокійно жирують». Фаріон висміяла головну лазівку ухилянтів
«Преспокійно жирують». Фаріон висміяла головну лазівку ухилянтів
Стала відома причина смерті письменника Дмитра Капранова
Стала відома причина смерті письменника Дмитра Капранова
Російська мова незабаром зникне з ефірів українських програм
Російська мова незабаром зникне з ефірів українських програм
Яким буде меморіал Героїв України у Львові: результати всеукраїнського конкурсу
Яким буде меморіал Героїв України у Львові: результати всеукраїнського конкурсу
Соліст Маріїнського театру, родом із Буковини, отримав підозру
Соліст Маріїнського театру, родом із Буковини, отримав підозру
Чому країни Заходу не збивають ракети над Україною: пояснення військового експерта
Чому країни Заходу не збивають ракети над Україною: пояснення військового експерта

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Атака на Чернігів: момент влучання потрапив на відео
21K
У Києві вздовж лінії метро просіла дорога (фото, відео)
7507
Закон про мобілізацію опубліковано: коли почнуть діяти нові норми
6717
Уряд спростив отримання статусу людини з інвалідністю
5270
Як жителі Слов’янська сприймають наближення лінії фронту? Очільник міста оцінив ситуацію
4885
Після Чернігова росіяни атакували Одесу, лунають вибухи

Новини

Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації
Сьогодні, 15:06
Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
15 квiтня, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 квiтня, 00:19

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua