Поліція: на Одещині заступник голови села за гроші допомагав ухилянтам

Правопорушника затримали на робочому місці після отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 800 доларів

Поліцейські задокументували факт вимагання посадовцем 4 800 доларів у місцевого мешканця

На Одещині затримали заступника сільського голови за вимагання коштів з чоловіків призовного віку. Правоохоронці спіймали чоловіка в його кабінеті під час отримання ним частини грошей від обумовленої суми за «вирішення» питання щодо непридатності до військової служби місцевого мешканця. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Правоохоронці встановили, що заступник голови однієї із сільських рад Одеського району вимагав гроші з чоловіків, які підлягають мобілізації.

Зокрема поліцейські задокументували факт вимагання посадовцем 4 800 доларів у місцевого мешканця. В таку суму чиновник оцінив свої послуги щодо надання документів про непридатність до військової служби.

Правопорушника затримали на робочому місці після отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 800 доларів.

«Ми затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди», – розповів начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області Роман Яловий.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. У ході подальшого слідства також встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетні до даного злочину.