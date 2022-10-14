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Чи лишатися в Ізюмі на зиму? Заступник міського голови розповів про ситуацію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чи лишатися в Ізюмі на зиму? Заступник міського голови розповів про ситуацію
Ізюм наразі не готовий до зими
фото: dw.com

Наразі місцева влада пропонує людям виїхати з міста на період холодів

Централізованого теплопостачання у всі будинки від тепломереж міста цього сезону не буде через велику кількість зруйнованих осель. Про це заявив заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін в ефірі Еспресо.

Заступник міського голови оцінив готовність міста до зими: «Не можна сказати, що Ізюм сьогодні готовий, тому ми пропонуємо перш за все вразливим категоріям населення, людям з інвалідністю та родинам з дітьми, добровільну евакуацію. Обласна військова адміністрація над цим працює і процес йде, підкреслюю це добровільна евакуація».

Володимир Мацокін зазначив, що процес відновлення електрики у місті тільки почався, а коли він закінчиться й електрика з'явиться у кожному будинку, як і газопостачання, то тоді можна буде говорити, що Ізюм готовий до зими.

«Але я хочу зауважити, що теплопостачання в усі багатоповерхові будинки не буде, це буде таке точкове рішення, тому що багато будинків зруйновано і централізованого теплопостачання у всі будинки від наших тепломереж у місті Ізюмі цього сезону не буде. Треба розуміти, що на сьогодні це не можливо зробити з урахуванням великого ступеня руйнування нашого міста», – пояснив Мацокін.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділив Харківській обласній військовій адміністрації (ОВА) 300 млн грн для будівництва фортифікаційних споруд.

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Теги: влада евакуація населення Харківщина опалювальний сезон деокупація

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