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Харківщина: для скількох споживачів у деокупованих містах відновлено електропостачання

Надія Клочко
glavcom.ua
Харківщина: для скількох споживачів у деокупованих містах відновлено електропостачання
У Ізюмі відновлено електропостачання для 10 тис. споживачів
фото: Кирило Тимошенко

Ізюмський хлібзавод знову працює після відновлення електропостачання

Триває відновлення електропостачання на деокупованій Харківщині. Про це розповів радник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

У Ізюмі на Харківщині відновлено електропостачання для 10 тис. споживачів. Зокрема, як зазначається у повідомленні, світло з’явиться і на Ізюмському хлібзаводі.

Харківщина: для скількох споживачів у деокупованих містах відновлено електропостачання фото 1
Харківщина: для скількох споживачів у деокупованих містах відновлено електропостачання фото 2
Харківщина: для скількох споживачів у деокупованих містах відновлено електропостачання фото 3

Роботи з підключення абонентів триватимуть впродовж двох тижнів і всі мешканці міста отримають електрику. Тривають роботи з підключення електрики на деокупованій Харківщині.

Харківщина: для скількох споживачів у деокупованих містах відновлено електропостачання фото 4
Харківщина: для скількох споживачів у деокупованих містах відновлено електропостачання фото 5

Тимошенко також повідомив, що практично повністю відновлено живлення у Балаклії – світло мають 15 тис. споживачів. У Куп’янську світло вже є у 4 тис. мешканців.

Харківщина: для скількох споживачів у деокупованих містах відновлено електропостачання фото 6

Нагадаємо, раніше пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Олександр Хорунжий пояснив, що розмінування на деокупованій Харківщині наразі сповільнилося. Це пов’язане із тим, що росіяни використовували новітні міни, деякі з них заборонені міжнародними конвенціями. 

Раніше повідомлялося, що російські загарбники обстрілювали населені пункти Харківщини, що розташовані близько до лінії зіткнення та біля кордону з РФ в Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах.

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Теги: Кирило Тимошенко електроенергія війна Балаклія Ізюм

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