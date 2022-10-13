Харківщина: для скількох споживачів у деокупованих містах відновлено електропостачання

Ізюмський хлібзавод знову працює після відновлення електропостачання

Триває відновлення електропостачання на деокупованій Харківщині. Про це розповів радник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

У Ізюмі на Харківщині відновлено електропостачання для 10 тис. споживачів. Зокрема, як зазначається у повідомленні, світло з’явиться і на Ізюмському хлібзаводі.

Роботи з підключення абонентів триватимуть впродовж двох тижнів і всі мешканці міста отримають електрику. Тривають роботи з підключення електрики на деокупованій Харківщині.

Тимошенко також повідомив, що практично повністю відновлено живлення у Балаклії – світло мають 15 тис. споживачів. У Куп’янську світло вже є у 4 тис. мешканців.

Нагадаємо, раніше пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Олександр Хорунжий пояснив, що розмінування на деокупованій Харківщині наразі сповільнилося. Це пов’язане із тим, що росіяни використовували новітні міни, деякі з них заборонені міжнародними конвенціями.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники обстрілювали населені пункти Харківщини, що розташовані близько до лінії зіткнення та біля кордону з РФ в Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах.