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Уряд виділив 300 млн грн для будівництва фортифікацій на Харківщині

Надія Клочко
glavcom.ua
Уряд виділив 300 млн грн для будівництва фортифікацій на Харківщині
Уряд виділив Харківській ОВА 300 млн грн
фото з відкритих джерел

Харківщина отримає кошти для будівництва нових фортифікаційних споруд

Кабінет Міністрів України виділив Харківській обласній військовій адміністрації (ОВА) 300 млн грн для будівництва фортифікаційних споруд. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 4 жовтня.

Відповідно до розпорядження уряду, Харківська ОВА має здійснити закупівлю робіт і послуг для будівництва фортифікації шляхом укладення прямих договорів.

До 30 грудня Харківська ОВА має подати звіт про використання коштів, виділених урядом.

Зазначимо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вересні повідомив, що на звільнених від окупантів територіях будують нові та удосконалюють існуючі фортифікаційні споруди для захисту від повторного захоплення. Також, за його словами, існуючі оборонні споруди роблять більш правильними та капітальними.

Нагадаємо, 4 жовтня президент Володимир Зеленський призначив очільників 13 місцевих військових адміністрацій на Харківщині. 

Також повідомлялося, що українським захисникам вже вдалося деокупувати 1 534 населених пункти від початку повномасштабного вторгнення Росії. 

Як відомо, триває 225 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів в окремих районах. 

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Теги: Харківщина Кабмін війна

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