Як змінилися ціни на оренду житла з початку війни: інфографіка

Не зазнала змін вартість винайму житла тільки у Київській, Сумській та Чернігівській областях

У західних областях оренда квартир подорожчала, а у Києві та Харкові значно знизилася

Найбільше зросли ціни в Закарпатській та Івано-Франківській областях. Найменш привабливим стало житло для оренди на Харківщині та у столиці. Про це повідомляє аналітичний портал «Слово і Діло», проаналізувавши дані Держстату.

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Війна кардинально змінила ринок оренди житла. Завдяки хвилі внутрішньої міграції попит на оренду залишається високим із березня. Навесні найпопулярнішим було житло у відносно спокійних західних регіонах, відповідно ціни на квартири та будинки там зросли. У той час як у Києві та областях, де йшли активні бойові дії, ринок завмер. До осені столичний ринок пожвавився: люди почали повертатися додому, також переїжджали біженці зі східних та південних регіонів.

У Києві на початку року винайняти однокімнатну квартиру можна було в середньому за 8,5 тис. грн. З травня ціни впали, і станом на жовтень оренда в середньому коштуватиме 7 тис. 584 грн (-10,9%).

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У тилових західних областях оренда квартир навпаки подорожчала. У Закарпатській області середня вартість оренди однокімнатної квартири зросла на 86,8% – до 8 тис. 56 грн; у Івано-Франківській на 83% – до 4 тис. 794 грн; у Львівській на 64,5% – до 8 тис. 963 грн; у Хмельницькій на 58,5% – до 7 тис. 48 грн; у Рівненській на 9,3% – до 5 тис. 229 грн; у Чернівецькій на 62,5% – до 7 тис. 71 грн; у Тернопільській на 33,2% – до 4 тис. 47 грн; у Волинській на 24,2% – до 4 тис. 996 грн.

Не змінилася з початку року середня вартість оренди у Київській, Сумській та Чернігівській областях.

Подешевшала з січня оренда квартир у фронтових Миколаївській та Харківській областях, а також на Одещині. На Запоріжжі, незважаючи на близькість до зони бойових дій, середня вартість оренди зросла на 10,6%.

У Вінницькій області середня вартість оренди однокімнатна зросла на 27,5%, у Житомирській – на 6,2%, у Кіровоградській – на 80,7%, у Полтавській – на 27,7%, у Черкаській – на 52,4%.

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Великий вплив на ситуації з орендою житла мають обстріли: тепер великим попитом користуються квартири на нижніх поверхах і подалі від військових об'єктів та критичної інфраструктури. Крім того, через відключення електрики українці стали більше цікавитись орендою заміської нерухомості.

Раніше повідомлялося, що оренда житла зростає та скільки коштують квартири на Київщині та Львівщині. Українці найактивніше шукали житло в оренду у Київській, Львівській та Дніпропетровській областях.

Раніше стало відомо, скільки коштує найдешевша квартира в Києві, проте за невелику плату можна розраховувати хіба що на житло без ремонту.