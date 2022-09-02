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Оренда житла зростає. Скільки коштують квартири на Київщині та Львівщині

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Оренда житла зростає. Скільки коштують квартири на Київщині та Львівщині
У серпнінайактивніше шукали житло в оренду у Київській області
glavcom.ua

Українці найактивніше шукали житло в оренду у Київській, Львівській та Дніпропетровській областях 

У Київській, Львівській та Дніпропетровській областях середня вартість оренди квартир в останній тиждень серпня порівняно з початком місяця зросла на 5-10%. Про це інформує аналітична служба «OLX Нерухомість».

«У серпні на «OLX Нерухомість» найактивніше шукали житло в оренду у Київській (приблизно 130 тис. пошуків), Львівській (95 тис. пошуків) та Дніпропетровській (63 тис. пошуків) областях. Цікаво, що середня вартість оренди квартир у цих регіонах на останньому тижні серпня порівняно з початком місяця зросла на 5-10% залежно від регіону та кількості кімнат», – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що найбільше здорожчали трьохкімнатні квартири у Львівській області – на 14%. А на Дніпропетровщині ціна однокімнатних і двокімнатних квартир не змінилась.

Водночас у Київській області на однокімнатні квартири цінник виріс всього на 350 грн, а от на дво- та трикімнатні – в середньому на 1 000 грн. Порівняно з іншими регіонами, саме тут поки що можливо знайти найбюджетнішу однокімнатну квартиру.

Згідно з даними від «OLX Нерухомість», середня вартість оренди однокімнатної квартири в останній тиждень серпня в Дніпропетровській області складає 7 143 грн/місяць, двокімнатної – 9 620 грн/місяць, трьохкімнатної – 12 809 грн/місяць. На Київщині однокімнатну квартиру можна орендувати за 6 854 грн/міс., двокімнатну та трьохкімнатну – за 9 600 грн/міс. та 13 511 грн/міс. відповідно. Винайняти однокімнатну квартиру на Львівщині коштуватиме в середньому 12 057 грн/міс., а двокімнатну та трьохкімнатну – 14 759 та 17 651 грн/міс. 

Загалом, як повідомили аналітики, 67% українців позитивно оцінюють свій останній досвід оренди. Найчастіше хороші відгуки давали через: комфортні умови проживання (63%); лояльні умови оплати (43%); гнучкість і людяність орендодавця (41%).

Серед тих, хто оцінює свій досвід негативно, найвагоміші причини поганих вражень наступні: необґрунтовано висока ціна (75%); погані умови проживання (понад 46% респондентів); неготовність орендодавця йти назустріч: робити знижку, підселити родичів тощо (37%).

Нагадаємо, окрему однокімнатну квартиру в Києві реально орендувати за три тисячі гривень.

Також у другому кварталі 2022 року нотаріуси оформили угоди купівлі-продажу 20 тис. 477 об'єктів нерухомості. Це у вісім разів менше, ніж до війни. 

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Теги: житло Україна OLX оренда

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