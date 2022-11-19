Як ЗСУ знищують техніку окупантів на лівому березі Дніпра (відео)

Українські артилеристи поцілили у ворожий БТР поруч зі знаком Олешшя

Українські військові точним пострілом змогли знищити російський БТР в окупованих Олешках (Херсонська область). Відповідне відео з'явилось на сторінці 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

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«Вигнали росіян з Херсона, женемо їх далі, за поребрик», – йдеться у повідомленні.

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Українські артилеристи поцілили у ворожий БТР поруч зі знаком Олешшя.

«Гарний кадр! Гарна робота!» – додали військові.

Відзначимо, що звільнення Кінбурнської коси та Олешок відкриває плацдарм для подальшого звільнення лівобережної частини Херсонської області.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

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Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ.

Також раніше «Главком» повідомляв, як російські пропагандисти відреагували на виведення окупаційного угрупування з Херсона.

До слова, «Укрзалізниця» розпочала продаж символічних квитків до Севастополя.