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«Укрзалізниця» розпочала продаж символічних квитків до Севастополя

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укрзалізниця» розпочала продаж символічних квитків до Севастополя
Рейси буде здійснювати легендарний «Потяг до перемоги», розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях
фото з відкритих джерел

Скористатись квитками можна буде одразу після деокупації

Сьогодні, 17 листопада, «Укрзалізниця» відкриває продаж символічних квитків на перший рейс до тимчасово окупованого Севастополя. Про це повідомляє пресслужба.

«Зважаючи на 2,5 тис. проданих квитків і надзвичайну цікавість українців до проєкту «Квитки до перемоги», який «Укрзалізниця» запустила разом з платформою United24, ми вирішили, що просто не маємо права обмежуватись п’ятьма містами, квитки на поїзди до яких вже в продажу», – йдеться в повідомленні.

Скористатись цими квитками можна буде одразу після деокупації. Рейси буде здійснювати легендарний «Потяг до перемоги», розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях.

«Щойно рух буде поновлено, ми надішлемо благодійникам лист із інформацією про всі деталі стосовно обраного рейсу», – зазначили в «Укрзалізниці».

Зазначається, що усі квитки благодійні: кошти від їх продажу будуть переказані через платформу United24 на закупівлю last-mile транспорту – автівок, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами. Оформити символічний квиток можна за посиланням.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» вже відновила курсування поїздів до Миколаєва. Також відновлюється рух потягів до визволеного Херсона.

Теги: Укрзалізниця Крим Севастополь війна росія Україна

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