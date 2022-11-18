«Укрзалізниця» відновлює рейси до визволеного Херсона

Потяг до звільненого міста вирушить сьогодні о 22:14, а прибуде – орієнтовно о 09:00

Першим потягом поїдуть близько 200 пасажирів, які придбали «квиток до перемоги»

Перший потяг з Києва до деокупованого Херсона відправиться вже сьогодні. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

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Зазначається, що поїзди відправлятимуться з Києва по парних числах, а з Херсона – по непарних.

«Перший рейс вже сьогодні о 22:14 зі столиці, а завтра орієнтовно о 09:00 в Херсоні», – повідомляє Хлань.

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Відомо, що першим потягом поїдуть близько 200 пасажирів, які придбали «квиток до перемоги».

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ.

Також раніше «Главком» повідомляв, як російські пропагандисти відреагували на виведення окупаційного угрупування з Херсона.

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До слова, «Укрзалізниця» розпочала продаж символічних квитків до Севастополя.