«Укрзалізниця» відновлює рейси до визволеного Херсона
Першим потягом поїдуть близько 200 пасажирів, які придбали «квиток до перемоги»
Перший потяг з Києва до деокупованого Херсона відправиться вже сьогодні. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
Зазначається, що поїзди відправлятимуться з Києва по парних числах, а з Херсона – по непарних.
«Перший рейс вже сьогодні о 22:14 зі столиці, а завтра орієнтовно о 09:00 в Херсоні», – повідомляє Хлань.
Відомо, що першим потягом поїдуть близько 200 пасажирів, які придбали «квиток до перемоги».
Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.
Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ.
Також раніше «Главком» повідомляв, як російські пропагандисти відреагували на виведення окупаційного угрупування з Херсона.
До слова, «Укрзалізниця» розпочала продаж символічних квитків до Севастополя.
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