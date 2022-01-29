Єгорова виставила Притулу наркоманом, шоумен відповів

Відеопародію сам Притула публікував ще у 2018 році

Українська телеведуча Сніжана Єгорова у Facebook оприлюднила відео, на якому зображено українського волонтера і шоумена Сергія Притулу.

«Сергій Притула під наркотою в парламенті незалежної від здорового глузду України. Ці чорти ухвалюють закони», – підписала вона ролик.

Притула відповів на звинувачення Єгорової у програмі «Свобода слова Савіка Шустера».

«Нічого (не можу відповісти їй, – ред.). Там уже тільки сподівання на Господа Бога. Можливо, він допоможе якось цій жінці пережити складні часи. Мабуть, вона в них, тому що на здорову голову подібне не говориться», – сказав Притула.

Відео сам Притула, який балотувався до Верховної Ради у 2019 році, але жодного разу не був нардепом, публікував у Facebook ще у 2018 році. Ведучий розповідав, що пародіював екснардепа від «Опозиційного блоку» Дмитра Добкіна – 1 листопада 2016 року з'явилося відео, де Добкін зайшов за колону в залі парламенту та, як казав екснардеп Семен Семенченко, поводився «абсолютно неадекватно».

Наприкінці січня 2022 року в соцмережах пародію, яку зробив Притула, використали для створення фейку. Як зазначає проєкт Stopfake, відео почали поширювати як реальне, а не постановку, з підписом, що телеведучий у «дивному стані заблукав у стінах Верховної Ради України».

Сніжана Єгорова наразі проживає в Туреччині. 26 січня вона зізналася, що підтримує президента РФ Володимира Путіна.

Раніше ведуча та колишня дружина Антіна Мухарського Сніжана Єгорова вкотре оскандалилася, повідомивши у мережі про політичні погляди, зокрема підтримку Володимира Путіна, та отримала реакцію від відомих українців.

Як відомо, у себе на сторінці в Facebook Єгорова публічно підтримала політику президента РФ Володимира Путіна і заявила, що українцям слід «очистити мозок від темної сторони свідомості». Також Єгорова образливо висловилася щодо української влади та закликала земляків подивитися відео з главою РФ на пропагандистському ресурсі.

Пізніше донька Сніжани Єгорової ведуча денного шоу «Твій день» на 1+1, акторка Анастасія Ровінська прокоментувала заяви своєї мами.