Майже увесь орієнтований на Росію український шоу-бізнес і політикум мислить так само, як Єгорова

Ви й досі вірите у можливість діалогу з малоросами? Тоді Сніжана Єгорова йде до вас

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Був у морі три тижні. Колихався на яхті... Телефон брав доба через три, аби написати дружині та мамі: «Все ок». Приїхав додому, увімкнув вайфай, а тут сотні дзвінків, питань на тему: «Як ви прокоментуєте слова своєї колишньої дружини?»

Друзі, я жив з цим ЩОДНЯ з початку Майдану. Люди і структури, які шість років поспіль знищували мене і мою репутацію, тепер взялися за тих, хто має бодай якусь дотичність до Майдану і російсько-української війни.Те, що допіру було полем моєї щоденної особистої битви, стало надбанням широкого загалу.

ШІСТЬ РОКІВ я не можу нормально бачитися з дітьми, а останні ДВА не бачу їх взагалі, бо тато, зі слів їхньої матері, «кончєний націк, фашіст, моральний урод, жалкій алімєншік (хоч залишив дітям будинок, квартиру, за ці роки сплатив близько 3 млн. гривень аліментів) ...ага і так само - рагуль, а також суїцидальний наркоман».

Цю «правду про Мухарського» останні роки з радістю множили всі ті, хто нині так гнівно ополчився на С.Є. Зокрема: «Бульвар Гардона», ТСН та сотні інших бульварних та проросійських ЗМІ.

Особисто для мене все, що нині так активно обговорюється у соцмережах - є давно звичною реальністю. А тим, хто забувся чи не знав нагадую: практично увесь російськоорієнтований український шоу-бізнес, політикум, бізнес-істеблішмент, мислить саме так, як артикулює це С.Є.

ВИ Й ДОСІ ВІРИТЕ В МОЖЛИВІСТЬ ДІАЛОГУ З МАЛОРОСАМИ? Тоді Сніжана Єгорова ЙДЕ ДО ВАС!!))

Але з мене досить!!! Піду краще поцілую дружину... і не тільки поцілую.., бо дуже скучив!))

Джерело: блог Антіна Мухарського

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