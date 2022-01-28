Мережа висміяла вокзальні крісла у столичному дворі (фото)
Крісла з’явился біля під’їзду у Солом’янському районі столиці
В одному із дворів Києва біля під’їзду з’явилися лавочки, які колись були встановлені в усіх залах очікування на вокзалі. Відповідні фото опублікував журналіст Олександр Рудоманов у Facebook.
Як зазначається у повідомленнях, крісла з’явилися біля під’їзду у Солом’янському районі столиці на вул.Василя Липківського, 113. Як саме туди вони потрапили, не відомо.
У коментарях під фото дописувачі одразу почали жартувати на тем того, як вокзальні крісла потрапили до будинку. «Тут мабуть живе колишній начальник вокзалу», «Дім залізничників», «О, я жила в цьому під'їзді 10 років. Але тоді крісел ще не було», «Тут просто квартира Лєщенка», «Подякуй, що рейки не підвели».
Як раніше повідомлялося, мережа висміяла новий пресцентр Ради.