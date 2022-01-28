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    Мережа висміяла вокзальні крісла у столичному дворі (фото)

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    Як саме вокзальні крісла потрапили під будинок, не відомо - Мережа висміяла вокзальні крісла у столичному дворі (фото)
    Як саме вокзальні крісла потрапили під будинок, не відомо
    фото: Олександр Рудоманов/Facebook

    Крісла з’явился біля під’їзду у Солом’янському районі столиці

    В одному із дворів Києва біля під’їзду з’явилися лавочки, які колись були встановлені в усіх залах очікування на вокзалі. Відповідні фото опублікував журналіст Олександр Рудоманов у Facebook.

    Як зазначається у повідомленнях, крісла з’явилися біля під’їзду у Солом’янському районі столиці на вул.Василя Липківського, 113. Як саме туди вони потрапили, не відомо.

    У коментарях під фото дописувачі одразу почали жартувати на тем того, як вокзальні крісла потрапили до будинку. «Тут мабуть живе колишній начальник вокзалу», «Дім залізничників», «О, я жила в цьому під'їзді 10 років. Але тоді крісел ще не було», «Тут просто квартира Лєщенка», «Подякуй, що рейки не підвели».

    Як раніше повідомлялося, мережа висміяла новий пресцентр Ради.

    Також соцмережі висміяли кадрові призначення Банкової.

    Теги: Facebook соціальні мережі журналіст квартира
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    Мережа висміяла вокзальні крісла у столичному дворі (фото)