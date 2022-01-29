У роботі Instagram стався збій

Користувачі Instagram зі США, Британії, Росії та України повідомили про збій

Користувачі Instagram поскаржилися на збої у роботі сервісів. Про це свідчать дані сайту Downdetector.

Скарги надходять із США, Великобританії, Канади, Росії та України.

За даними Downdetector, більшість користувачів (61 відсоток) скаржаться на роботу веб-сайту, ще 27 відсотків зіштовхнулися із проблемами у додатку.

Крім того, у 11 відсотків виникли проблеми із входом до облікових записів.

23 січня більше половини американських користувачів платформи TikTok повідомили про проблеми в роботі програми. З'ясувалося, що проблеми з функціонуванням соціальної мережі розпочалися у суботу, 22 січня, у США.

Як відомо, ввечері 4 жовтня у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу. Facebook через якусь причину відкликав цифрові записи із DNS, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.