  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус
    Технології

    У роботі Instagram стався збій

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Більшість користувачів (61 відсоток) скаржаться на роботу веб-сайту - У роботі Instagram стався збій
    Більшість користувачів (61 відсоток) скаржаться на роботу веб-сайту
    фото з відкритих джерел

    Користувачі Instagram зі США, Британії, Росії та України повідомили про збій

    Користувачі Instagram поскаржилися на збої у роботі сервісів. Про це свідчать дані сайту Downdetector.

    Скарги надходять із США, Великобританії, Канади, Росії та України.

    За даними Downdetector, більшість користувачів (61 відсоток) скаржаться на роботу веб-сайту, ще 27 відсотків зіштовхнулися із проблемами у додатку.

    Крім того, у 11 відсотків виникли проблеми із входом до облікових записів.

    23 січня більше половини американських користувачів платформи TikTok повідомили про проблеми в роботі програми. З'ясувалося, що проблеми з функціонуванням соціальної мережі розпочалися у суботу, 22 січня, у США.

    Як відомо, ввечері 4 жовтня у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу. Facebook через якусь причину відкликав цифрові записи із DNS, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.

    Теги: США Facebook Instagram TikTok WhatsApp
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У роботі Instagram стався збій