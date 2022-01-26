Українська телеведуча підтримала Путіна та шокувала соцмережі

Єгорова поширила відео з главою РФ на пропагандистському ресурсі і закликала дивитися його як акт екзорцизму

Українська телеведуча Сніжана Єгорова заявила, що підтримує президента Росії Володимира Путіна. Свій допис у підтримку лідера країни-агресорки Єгорова виклала у Facebook.

Також Єгорова образливо висловилася щодо української влади та закликала земляків подивитися відео з главою РФ на пропагандистському ресурсі.

«Я підтримую Володимира Путіна! І нехай ця таблетка від божевілля очистить ваш мозок від темного боку Свідомості! Дивіться як акт екзорцизму! Якщо не хочете, щоб в пекло перетворився ваш будинок!!!», – зазначила у дописі Єгорова.

Дописники порадили телеведучій видалити допис та «закусити й тримати руки подалі від телефону». Щоправда, ці коментарі згодом зникли. Ймовірно, ведуча їх видалила.

«Служба безпеки України тут проросійська тьотя самостійно проситься щоб їй заборонили в'їзд на територію України. А також щодо «если не хотите, чтоб в ад превратился ваш дом». Сніжано, ви своїми ж руками ведете сюди війну, Путіна і «русский мир», який хоче перетворити Україну в пекло», «Що з літ, то з розуму», «Капець твої кар’єрі», «Чого тоді ти тут в Україні сидиш, таких як ти вивозити на Сибір. Їдь до Путіна і там його підтримуй!Ганьба, що влада дозволяє таким зрадникам знаходитися в країні. Підтримка Путіна – зрада і психічні розлади», «Чемодан, вокзал, Росія...».

Своїми антиукраїнськими заявами Єгорова шокує громадськість вже не вперше. Раніше скандальна телеведуча цинічно висловилася про героїв, які захищали Україну.

Також скандальна українська телеведуча Сніжана Єгорова застерегла білорусів, щоб вони не повторювали український Майдан. Акторка стверджує, що на Майдані були жінки, які надавали ceкcyaльнi послуги пpoтестyвальникам.