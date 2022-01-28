Скандал у соцмережах. Єгорова ображає колег, які виступають проти Путіна

Ведуча та колишня дружина Антіна Мухарського Сніжана Єгорова вкотре оскандалилася, повідомивши у мережі про політичні погляди, зокрема підтримку Володимира Путіна, та отримала реакцію від відомих українців. Перша їй відповіла в мережі письменниця і дизайнерка Ольга Навроцька.

Під постом Єгорової Ольга написала їй в матюкливій формі, чи не збожеволіла вона з такими заявами про підтримку президента Росії. Зазначимо, що коментар Навроцької зібрав 3,4 тис. лайків. «Снежа, ти еб...нулася?» – написала Ольга.

фото: скріншот з Facebook

Пізніше у соцмережі Ольга пояснила свої висловлювання. «Я вчора нормально так поматюкалася в соцмережах. Під гарячу руку трапилася Єгорова… Зрозуміло, це мало що поміняє, зате від душі. Зараз взагалі час такий, що без матюка нікуди. Толерантність і таке інше в мене вичерпалися. Я не робитиму вигляду, що я вище цього і надсилатиму всім мудакам «промінчики добра». Мої промінчики добра я спрямовуватиму лише своїм адекватним друзям і патріотам моєї країни. Вас я люблю, і з вами мені не страшно», – написала Навроцька.

Єгорова поспішила їй відповісти, перейшовши на особисті образи.

фото: скріншот з Facebook

Зазначимо, що українці підтримали Навроцьку в її патріотизмі і відзначили, що, на жаль, таких «Сніжан тисячі».

Як відомо, у себе на сторінці в Facebook Єгорова публічно підтримала політику президента РФ Володимира Путіна і заявила, що українцям слід «очистити мозок від темної сторони свідомості». Також Єгорова образливо висловилася щодо української влади та закликала земляків подивитися відео з главою РФ на пропагандистському ресурсі.

Пізніше донька Сніжани Єгорової ведуча денного шоу «Твій день» на 1+1, акторка Анастасія Ровінська прокоментувала заяви своєї мами.