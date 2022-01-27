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    «Відчуваю біль і сором». Донька Сніжани Єгорової зробила заяву

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    Ровінська відчуває біль і сором через пропутінську риторику своєї матері Сніжани Єгорової - «Відчуваю біль і сором». Донька Сніжани Єгорової зробила заяву
    Ровінська відчуває біль і сором через пропутінську риторику своєї матері Сніжани Єгорової
    фото з відкритих джерел

    Ровінська повідомила, що не спілкується з мамою вже понад рік

    Ведуча денного шоу «Твій день» на 1+1, акторка Анастасія Ровінська відреагувала на скандальні заяви своєї матері Сніжани Єгорової. Про це Ровінська написала на своїй сторінці в Facebook.

    Нагадаємо, українська телеведуча Сніжана Єгорова заявила, що підтримує президента Росії Володимира Путіна.

    Ровінська повідомила, що не спілкується з мамою вже понад рік.

    «На превеликий жаль, я мушу зробити заяву стосовно моєї мами, Сніжани Егорової. Відверто, мені боляче і неприємно це писати, але мушу, бо це стосується не тільки мене, а в першу чергу моєї родини, а саме моїх дітей, мого чоловіка, а також близьких нам людей, друзів та колег. Багато хто знає, що я не спілкуюсь з нею вже понад рік. На це є багато причин, деякі стосуються тільки нас і я не хотіла б їх виносити, але й зокрема через різні світогляди, та кардинально протилежну громадянську позицію», – написала вона.

    Ведуча зізналася, що відчуває біль і сором через пропутінську риторику Єгорової.

    «Чесно кажучи, сильно жалкую, що колись давно зареєструвала її у соцмережах, бо зараз ми навіть тут не «товаришуємо» і не тримаємо зв’язок і про жахливі заяви від неї, я як і всі дізнаюсь або з новин, або надсилають знайомі. Так і зараз, побачивши її заяву про підтримку країни агресора … відчуваю біль, сором, та бажання захистити своїх дітей. Бо мені страшно за них, мені страшно, бо їх бабуся, сидячи за кордоном підтримує людину, яка вбиває українців і їх бабуся не переймається навіть за безпеку своїх онуків, які живуть в Україні, ходять тут в школу, садочок…», – розповіла Ровінська.

    Вона зазначила, що не може і не повинна відповідати за слова і вчинки своє мами.

    «Я сама мама трьох дітей і намагаюсь своє життя жити так, аби їм ніколи не було за мене соромно і вони не були заручниками моїх егоїстичних вчинків. Так само, не зважаючи на усе, що було і є між мною та моєю мамою, мені страшно за моїх наймолодших братиків та сестричку, які перебувають з нею і зараз вона єдина людина, яка ними опікується і вони так само сильно усе переживають. І своїми діями та страшними заявами вона ставить під загрозу і їх, ні в чому не винних дітей. Я сподіваюсь на здоровий глузд, та підтримку друзів. І хай в Україні буде Мир», – резюмувала ведуча.

    Анастасія (Стася) Семенівна Ровінська – українська акторка і телеведуча, старша донька української телеведучої Сніжани Єгорової та відомого музичного режисера Семена Горова. У 2012 році стала телеведучою програми «Open space» на MTV Україна. Також працювала на українському телеканалі «Прямий». Одна із шести ведучих денного інфотейнмент-шоу «Твій День», що демонструється на телеканалі «1+1» з 24 травня 2021 року.

    Раніше скандальна українська телеведуча Сніжана Єгорова застерегла білорусів, щоб вони не повторювали український Майдан. Акторка стверджує, що на Майдані були жінки, які надавали ceкcyaльнi послуги пpoтестyвальникам.

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    Теги: скандал Україна Сніжана Єгорова
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    «Відчуваю біль і сором». Донька Сніжани Єгорової зробила заяву