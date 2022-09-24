Окупанти з «Градів» та «Ураганів» обстріляли Нікопольський район. Є постраждалі

Пошкоджено понад 20 приватних та багатоповерхових будинків

Вранці, 24 вересня, російські війська з «Градів» та «Ураганів» обстріляли Нікопольський район на Дніпровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Марганці поранено двох людей – 51-річну жінку та 49-річного чоловіка. Обидва у лікарні. Жінка у тяжкому стані.

Російськими снарядами пошкоджено понад 20 приватних та багатоповерхових будинків та до 10 господарських будівель. Пошкоджено місцевий хлібозавод та кілька установ. Зайнялися кілька автомобілів.

Понад 2000 сімей громади залишилися без світла. Аварійні бригади енергетиків уже працюють.

У Червоногригорівській громаді ніхто не постраждав.

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Нагадаємо, російські окупанти вночі вдарили по Запоріжжю. Приліт був у житловий будинок.

Додамо, триває 213-та доба героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.

Ворог не припиняє завдавати удари по цивільній інфраструктурі та оселях мирних жителів. Загроза авіаційних та ракетних ударів окупантів зберігається на всій території України.