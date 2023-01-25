Ймовірний наступ із Білорусі: скільки часу матиме Україна для підготовки

Українські військові відстежують ситуацію в Білорусі та готові до будь-якого розвитку подій

Наразі противник не створив жодного наступального угрупування

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко вважає, що в українських захисників буде достатньо часу підготуватися, у разі наступу ворога з Білорусі. Від моменту формування наступального угрупування у Білорусі до його можливого вторгнення в Україну пройде принаймні два тижні, заявив Дейнеко в ефірі телемарафону.

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«У нас буде як мінімум 2 тижні. Наша розвідка працює дуже добре, стабільно. Жодних планів ворога від наших розвідників приховати не можна», – сказав Дейнеко.

За словами голова Держприкордонслужби, наразі противник не створив жодного наступального угрупування на території Білорусі, тому реальних загроз для України з цього напрямку немає. Так, у країні перебувають від 6 до 10 тис. російських військових, які беруть участь у спільних навчання.

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Він підкреслив, що українські військові відстежують ситуацію в Білорусі та готові до будь-якого розвитку подій.

Дейнеко зазначив, що Україна матиме час для підготовки від моменту можливого формування угрупування у Білорусі до його вторгнення.

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