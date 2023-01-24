Лукашенко вигадав нове виправдання перед Путіним, чому відкрито не вступив у війну

Білоруський диктатор заявив, що в Україні готують бойовиків та екстремістів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито пропонує його країні укласти пакт про ненапад. Про це передають білоруські ЗМІ.

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Крім того, Лукашенко зазначив, що Захід нібито не відмовився від своїх планів щодо Білорусі, а в Україні продовжують готувати бойовиків та екстремістів.

«Не знаю, навіщо це українцям. З одного боку, просять нас, щоб ми в жодному разі не воювали з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Пакт про ненапад пропонують укласти. А з іншого боку, готують цю гримучу суміш і озброюють їх. Польща, Литва взагалі очманіли. Навіщо це їм треба? Не зрозуміло. Тому ми змушені жорстко реагувати», – сказав диктатор.

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Також Лукашенко наголосив, що потрібно згуртуватися, щоб не літали ракети і на Білорусь не кидали бомби.

«Дехто причаївся. Хтось причаївся, хтось себе проявляє – ми дуже жорстко працюємо. Пройшов 2020 рік. Погано, що у нас так складається ситуація навколо країни. Особливо з нашою Україною. Але це ж для нас урок. Вже всі зрозуміли: якби ми не вистояли у 2020 році – ми знаємо, що було б. Було б гірше, ніж в Україні. Україна багата. Багатша за нас. Було б тут гірше», – додав він.

Раніеш повідомлялося, що диктатор Лукашенко створює додатковий підрозділ охорони.

До слова, Росія активно перекидає винищувачі на територію Білорусі. Раніше міноборони цієї країни вже робило заяви про нарощування регіонального угруповання військ Білорусі та Росії в рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави.