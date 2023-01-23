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Загроза наступу РФ з Білорусі: аналітики оцінили ризики

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Загроза наступу РФ з Білорусі: аналітики оцінили ризики
На території Білорусі триває підготовка російських підрозділів.
фото з відкритих джерел

Останні 24 години в Білорусі спостерігається військова активність

Ризик нового російського вторгнення в Україну з Білорусі наразі дуже низький. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«За останні 24 години в Білорусі спостерігається військова активність, яка вказує на те, що атака з Білорусі залишається малоймовірною», – йдеться в матеріалі.

Аналітики наводять заяву представника Головного управління військової розвідки України Андрія Юсова про те, що наразі немає загрози наступальної операції Росії з боку Білорусі та ГУР не спостерігає угруповання та готовності російських військ у Білорусі, яка б дозволяла провести таку операцію.

Генштаб України також вкотре наголосив, що станом на 22 січня не спостерігав формування ударного угруповання російських військ у Білорусі.

Ключові висновки ISW за 22 січня:

  • Голова держдуми Росії В'ячеслав Володін висловив неправдоподібні погрози ядерної ескалації в рамках триваючої інформаційної операції, спрямованої на стримування подальшої військової допомоги Заходу Україні. ISW продовжує оцінювати, що Росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні і вкрай малоймовірно, що застосує її проти Заходу.
  • Російські блогери 22 січня продовжили обговорювати потенціал майбутнього великого російського чи українського наступу та припускали, які райони є найпріоритетнішими цілями.
  • Російські війська продовжували обмежені контратаки, щоб відновити втрачені позиції вздовж лінії Сватове-Кремінна 22 січня. Російські джерела стверджували, що українські сили вразили промисловий об’єкт у Кадіївці Луганської області ракетами Himars.
  • Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Донецька – Авдіївки.
  • 22 січня російські джерела повідомили, що російські війська продовжують наступальні дії на двох напрямках у Запорізькій області, головні зусилля зосереджені на Гуляйполе та Оріхів. Начальник українського Об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін 22 січня заявив, що російські війська не ведуть широкомасштабних операцій на запорізькому напрямку. 
  • 22 січня російська окупаційна влада продовжила захоплення цивільної інфраструктури на окупованих територіях за рахунок здоров’я та безпеки цивільного населення.
Загроза наступу РФ з Білорусі: аналітики оцінили ризики фото 1
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Теги: розвідка Україна Білорусь росія війна

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