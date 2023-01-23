Загроза наступу РФ з Білорусі: аналітики оцінили ризики

Останні 24 години в Білорусі спостерігається військова активність

Ризик нового російського вторгнення в Україну з Білорусі наразі дуже низький. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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«За останні 24 години в Білорусі спостерігається військова активність, яка вказує на те, що атака з Білорусі залишається малоймовірною», – йдеться в матеріалі.

Аналітики наводять заяву представника Головного управління військової розвідки України Андрія Юсова про те, що наразі немає загрози наступальної операції Росії з боку Білорусі та ГУР не спостерігає угруповання та готовності російських військ у Білорусі, яка б дозволяла провести таку операцію.

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Генштаб України також вкотре наголосив, що станом на 22 січня не спостерігав формування ударного угруповання російських військ у Білорусі.

Ключові висновки ISW за 22 січня: