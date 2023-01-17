Путін особисто намагається втягнути Білорусь у війну – полковник СБУ

Костенко: «Російський дипломатичний напрямок і особисто Путін працюють над тим, щоб втягнути Білорусь у війну»

Президент Росії Володимир Путін особисто намагається втягнути Білорусь у боротьбу проти України, проте чи вступить країна у війну нині невідомо. Таку думку висловив народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко в етері програми «Вердикт з Сергієм Руденком» на телеканалі «Еспресо».

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На думку нардепа, Білорусь є загрозою для України, адже РФ постійно використовує республіку у власних інтересах. Він додав, що наша країна наразі зосереджена на обороні.

«Все, що зараз там тренується може бути використане проти нас. Ми вже бачили чим закінчились навчання, які там проводилися. Росіяни постійно використовують республіку Білорусь. Зараз РФ та українська армія готуються до весняної кампанії. Зима вносить свої корективи, зараз не можна проводити стратегічні наступальні операції, є багато факторів. Україна готує резерви, партнери постачають техніку. Наше основне завдання тримати оборону, щоб бути готовими до весняної кампанії, в якій розгорнуться ще сильніші дії, з новими силами», – розповів Костенко.

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За словами полковника СБУ, чи долучиться Білорусь до війни – гостре питання. На цей час є інформація, що там немає ударного угруповання і вони не готові, політична ситуація не дозволяє. Проте Росія буде намагатися проводити стратегічні операції.

«Лукашенко намагається залишитись в стороні, якось допомагати, але не прямо застосовувати збройні сили республіки Білорусь. Є інформація, що військовослужбовці Білорусі не всі підтримують вторгнення в Україну. Російський дипломатичний напрямок і особисто Путін працюють над тим, щоб втягнути Білорусь у війну, аби підсилити себе і розділити відповідальність за війну. Вступить Білорусь чи ні у війну – ми дізнаємось на початку весняної кампанії у березні, квітні. Коли росіяни будуть готові намагатися досягнути своїх цілей. Вони не збираються закінчувати війну», – наголосив депутат.

Зауважимо, Росія та Білорусь розпочали спільні авіанавчання. Війська відпрацьовуватимуть «широкий спектр питань», зокрема разом патрулюватимуть повітряний простір уздовж кордону та здійснюватимуть авіапідтримку угруповань військ.

Нагадаємо, Росія активно перекидає винищувачі на територію Білорусі. Раніше міноборони цієї країни вже робило заяви про нарощування регіонального угруповання військ Білорусі та Росії в рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави. «До Республіки Білорусь продовжать прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил Російської Федерації. З підрозділами, що прибувають, на полігонах Республіки Білорусь сплановано подальше проведення заходів бойового злагодження», – уточнили у військовому відомстві.

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До слова, Україна постійно стежить за обстановкою в Білорусі: прикордонники повідомили, скільки літаків РФ перекинула до Білорусі.