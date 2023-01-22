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ЗМІ повідомили, як ЄС покарає Білорусь за підтримку Росії

Людмила Яцюк
glavcom.ua
ЗМІ повідомили, як ЄС покарає Білорусь за підтримку Росії
фото з відкритих джерел

Білорусь чекає повне ембарго на зброю та техніку подвійного призначення

Європейська комісія запустила 22 січня консультації з послами ЄС не лише щодо 10-го пакету санкцій проти Росії, а й щодо санкцій проти Білорусі. Про це з посиланням на власні джерела повідомило польське радіо RMF FM.

Незважаючи на те, що досі Білорусь не отримала сильного санкційного удару, зараз ситуація змінюється.

«З'являється все більше тривожної інформації про роль Білорусі у війні. Як неофіційно стало відомо журналісту RMF FM, Єврокомісія розглядає варіанти санкцій проти Білорусі, починаючи від індивідуальних секторальних санкцій, які заповнять прогалини у чинних обмеженнях (наприклад, банків) до повного прирівнювання санкцій проти Білорусі до санкцій проти Росії», – йдеться у матеріалі.

За інформацією журналіста RMF FM, наразі Німеччина за підтримки кількох інших країн виступає проти ідеї повної синхронізації білоруських і російських санкцій. Вони стверджують, що поки Білорусь фізично не приєдналася до російського вторгнення, необхідно зберігати відмінність між агресором і прибічником.

«За даними журналіста RMF FM, обговорюється (і швидше за все буде здійснено) запровадження повного ембарго на зброю та техніку подвійного призначення. Є побоювання, що Білорусь імпортує з ЄС, наприклад, елементи медобладнання, які потім потрапляють на заводи з виробництва, наприклад, безпілотників. Поки що Білорусь може імпортувати частину зброї із Заходу, а потім передавати її до Росії», – повідомили джерела видання.

Серед можливих санкцій розглядається також заборона на експорт з ЄС до Білорусі електроніки, побутової техніки чи предметів розкоші, які країна досі імпортує із Заходу, адже їх можуть купувати росіяни й таким чином обходити санкції.

«Проти білоруських банків обов'язково будуть введені санкції, - кажуть співрозмовники журналіста RMF FM в Єврокомісії, - тому що росіяни регулярно їздять до Мінська, щоб зняти гроші в місцевих банкоматах. Також розглядаються обмеження щодо меблевого сектору. Що стосується заборони імпорту з Білорусі, то на кону алкоголь і сигарети».

До слова, міністри закордонних справ країн G7 (Великої сімки) проведуть зустріч у Мюнхені на знак єдності проти російської агресії і приурочать її річниці вторгнення армії РФ до України. Зустріч відбудеться на Мюнхенському безпекового форуму 17-19 лютого.Міністри мають намір обговорити російську агресію проти України та санкції проти РФ.

Тим часом пропагандистський телеканал RT France заявив про своє закриття у Франції після блокування рахунків. У березні 2022 року RT був заборонений в ЄС для боротьби з російською дезінформацією на тлі вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Європейський Союз працює над десятим пакетом санкцій проти Росії, який, як планується, набуде чинності в лютому – до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатичні джерела. Більш жорстко налаштовані країни ЄС вже вимагають нових санкцій, які, серед іншого, мають обмежити співпрацю з Москвою у сфері ядерного палива, заборонити імпорт російських алмазів і скоротити торгівлю з Білоруссю – союзником Кремля.

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Теги: війна росія тероризм санкції Білорусь

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