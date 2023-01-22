ЗМІ повідомили, як ЄС покарає Білорусь за підтримку Росії

Білорусь чекає повне ембарго на зброю та техніку подвійного призначення

Європейська комісія запустила 22 січня консультації з послами ЄС не лише щодо 10-го пакету санкцій проти Росії, а й щодо санкцій проти Білорусі. Про це з посиланням на власні джерела повідомило польське радіо RMF FM.

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Незважаючи на те, що досі Білорусь не отримала сильного санкційного удару, зараз ситуація змінюється.

«З'являється все більше тривожної інформації про роль Білорусі у війні. Як неофіційно стало відомо журналісту RMF FM, Єврокомісія розглядає варіанти санкцій проти Білорусі, починаючи від індивідуальних секторальних санкцій, які заповнять прогалини у чинних обмеженнях (наприклад, банків) до повного прирівнювання санкцій проти Білорусі до санкцій проти Росії», – йдеться у матеріалі.

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За інформацією журналіста RMF FM, наразі Німеччина за підтримки кількох інших країн виступає проти ідеї повної синхронізації білоруських і російських санкцій. Вони стверджують, що поки Білорусь фізично не приєдналася до російського вторгнення, необхідно зберігати відмінність між агресором і прибічником.

«За даними журналіста RMF FM, обговорюється (і швидше за все буде здійснено) запровадження повного ембарго на зброю та техніку подвійного призначення. Є побоювання, що Білорусь імпортує з ЄС, наприклад, елементи медобладнання, які потім потрапляють на заводи з виробництва, наприклад, безпілотників. Поки що Білорусь може імпортувати частину зброї із Заходу, а потім передавати її до Росії», – повідомили джерела видання.

Серед можливих санкцій розглядається також заборона на експорт з ЄС до Білорусі електроніки, побутової техніки чи предметів розкоші, які країна досі імпортує із Заходу, адже їх можуть купувати росіяни й таким чином обходити санкції.

«Проти білоруських банків обов'язково будуть введені санкції, - кажуть співрозмовники журналіста RMF FM в Єврокомісії, - тому що росіяни регулярно їздять до Мінська, щоб зняти гроші в місцевих банкоматах. Також розглядаються обмеження щодо меблевого сектору. Що стосується заборони імпорту з Білорусі, то на кону алкоголь і сигарети».

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До слова, міністри закордонних справ країн G7 (Великої сімки) проведуть зустріч у Мюнхені на знак єдності проти російської агресії і приурочать її річниці вторгнення армії РФ до України. Зустріч відбудеться на Мюнхенському безпекового форуму 17-19 лютого.Міністри мають намір обговорити російську агресію проти України та санкції проти РФ.

Тим часом пропагандистський телеканал RT France заявив про своє закриття у Франції після блокування рахунків. У березні 2022 року RT був заборонений в ЄС для боротьби з російською дезінформацією на тлі вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Європейський Союз працює над десятим пакетом санкцій проти Росії, який, як планується, набуде чинності в лютому – до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатичні джерела. Більш жорстко налаштовані країни ЄС вже вимагають нових санкцій, які, серед іншого, мають обмежити співпрацю з Москвою у сфері ядерного палива, заборонити імпорт російських алмазів і скоротити торгівлю з Білоруссю – союзником Кремля.