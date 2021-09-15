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    Кабмін перепризначив голову Держмитниці

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    Павло Ряґбікін виграв конкурс на очільника&nbsp;Держмитниці - Кабмін перепризначив голову Держмитниці
    Павло Ряґбікін виграв конкурс на очільника Держмитниці
    фото: glavcom.ua

    Рябікін очолює службу з листопада 2020 року

    Уряд на засіданні 15 вересня прийняв рішення перепризначити Павла Рябікіна на посаду глави Державної митної служби.

    У серпні Рябікін переміг в конкурсі на посаду голови Державної митної служби.

    Він очолює службу з листопада 2020 року, коли був призначений за «карантинною» процедурою.

    Із березня 2017 року Рябікін працював гендиректором аеропорту «Бориспіль».

    Він тричі був народним депутатом: в 2000-2002 роках як безпартійний, в 2002-2005 роках – також безпартійний, в 2012-2014 роках – від «Удару».

    У 2014-2015 роках працював заступником голови Київської міської державної адміністрації.

    Нагадаємо, що голови Держмитниці призначають на п'ять років або на рік з правом повторного призначення без проведення конкурсу для осіб, старше 65 років.

    Нагадаємо, у серпні в інтерв'ю «Главкому» розповів міністр фінансів Сергій Марченко озвучив претензії до голови митниці. Сумніви щодо якості роботи посадовця та його команди виникають через процес реформування митної системи. Висновки зробили після звіту керівника служби.

    У липні аеропорт «Бориспіль» отримав нового директора.

    Також нагадаємо, що Зеленський попросив главу Всесвітньої митної організації про більшу допомогу в реформі.

    Читайте також: Павло Рябікін: З дня на день «Бориспіль» оголосить дату першого рейсу найкращої авіакомпанії світу


    Теги: Кабмін митниця державна служба міністр Павло Рябікін уряд Державна митна служба
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    Кабмін перепризначив голову Держмитниці