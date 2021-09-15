Кабмін перепризначив голову Держмитниці
Рябікін очолює службу з листопада 2020 року
Уряд на засіданні 15 вересня прийняв рішення перепризначити Павла Рябікіна на посаду глави Державної митної служби.
У серпні Рябікін переміг в конкурсі на посаду голови Державної митної служби.
Він очолює службу з листопада 2020 року, коли був призначений за «карантинною» процедурою.
Із березня 2017 року Рябікін працював гендиректором аеропорту «Бориспіль».
Він тричі був народним депутатом: в 2000-2002 роках як безпартійний, в 2002-2005 роках – також безпартійний, в 2012-2014 роках – від «Удару».
У 2014-2015 роках працював заступником голови Київської міської державної адміністрації.
Нагадаємо, що голови Держмитниці призначають на п'ять років або на рік з правом повторного призначення без проведення конкурсу для осіб, старше 65 років.
Нагадаємо, у серпні в інтерв'ю «Главкому» розповів міністр фінансів Сергій Марченко озвучив претензії до голови митниці. Сумніви щодо якості роботи посадовця та його команди виникають через процес реформування митної системи. Висновки зробили після звіту керівника служби.
У липні аеропорт «Бориспіль» отримав нового директора.
Також нагадаємо, що Зеленський попросив главу Всесвітньої митної організації про більшу допомогу в реформі.