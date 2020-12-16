Глава Держмитниці відреагував на чутки про своє звільнення

Рябікін так і не підтвердив інформацію про те, чи дійсно його звільняють

Глава Держмитниці Павло Рябікін прокоментував чутки про своє звільнення.

Подробиці він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Рябікін так і не підтвердив інформацію про те, чи дійсно його звільняють.

«Мабуть комусь дуже хочеться, щоб я швидше пішов … але доведеться потерпіти», – написав він.

Раніше ЗМІ і народний депутат від партії ««Слуга народу» Олександр Дубинський повідомляли, що Рябікін нібито написав заяву про звільнення з посади голови Держмитниці менш ніж через місяць після призначення на цю посаду.

Нагадаємо, у середу, 18 листопада, Рябікін залишив свій пост гендиректора «Борисполя», який він обіймав з 23 березня 2017 року. Уряд призначив його на посаду голови Державної митної служби України.

Рішення залишити посаду було прийнято у зв’язку з перемогою у конкурсі та призначенням керівником Державної митної служби України.

Рябікін є п’ятим керівником ДМС за останні півтора року.

Як повідомлялося, 22 жовтня уряд звільнив тимчасового виконувача обов'язків голови Державної митної служби Андрія Павловського. Водночас тимчасове виконання обов’язків голови Держмитслужби було покладено на заступника голови Держмитслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євгенія Єнтіса.

Нагадаємо, Кабінет міністрів призначив 19 серпня новим тимчасовим головою Державної митної служби України Андрія Павловського, який працював на посаді заступника керівника цього ж відомства.

Кабінет міністрів призначив Ігоря Муратова тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної митної служби 24 квітня 2020 року. Це сталося після того, як уряд звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби. Також під час засідання були звільнені заступники Нефедова - Роберт Зелді, Денис Шендрик і Сергій Пєтухов.

Нефьодов очолював Державну митну службу з липня 2019 року після того, як він виграв конкурс.