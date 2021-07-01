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    Уряд оголосив конкурс на голову Державної митної служби

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    Чинного голову Держмитниці Павла Рябікіна призначили головою відомства у листопаді 2020 року за карантинною процедурою - Уряд оголосив конкурс на голову Державної митної служби
    Чинного голову Держмитниці Павла Рябікіна призначили головою відомства у листопаді 2020 року за карантинною процедурою
    Фото з відкритих джерел

    Голову Держмитниці призначать на п'ять років або на рік з правом повторного призначення без проведення конкурсу

    Кабінет міністрів України 1 липня оголосив конкурс на посаду голови Державної митної служби.

    Про це йдеться у розпорядженні №699-р від 30 червня 2021 року, яке опублікували на Урядовому порталі.

    Відповідно до розпорядження, умови оплати праці передбачають посадовий оклад у розмірі 29,4 тис грн, до якого додаються надбавки за ранг й інші надбавки і стимулюючі виплати.

    Голову Держмитниці призначать на п'ять років або на рік з правом повторного призначення без проведення конкурсу для осіб, старше 65 років.

    Чинного голову Держмитниці Павла Рябікіна призначили головою відомства у листопаді 2020 року за карантинною процедурою.

    До слова, відсторонені працівники Галицької митниці знову повернулися на посади

    Нагадаємо, на початку квітня у рамках оголошеної РНБО боротьби з корупцією та контрабандою понад 100 працівників митниці в різних областях було відсторонено від посад. Найбільша кількість відсторонених митників з усіх митниць в Україні була саме на Галицькій митниці – 46. Це, зокрема, працівники митного поста «Яворів» – 30 осіб, МП «Мостиська» – 14 та по одному працівнику з МП «Смільниця» та «Рава-Руська».

    Тим часом, в суботу, 5 червня, працівниками Галицької митниці було затримано громадянина, що намагався перемістити через пункт пропуску «Рава-Руська» 300 ампул лікарських засобів вартістю 10 млн грн.

    Теги: Кабмін митниця кадрові зміни конкурс Павло Рябікін уряд Державна митна служба
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    Уряд оголосив конкурс на голову Державної митної служби