Уряд оголосив конкурс на голову Державної митної служби

Чинного голову Держмитниці Павла Рябікіна призначили головою відомства у листопаді 2020 року за карантинною процедурою

Голову Держмитниці призначать на п'ять років або на рік з правом повторного призначення без проведення конкурсу

Кабінет міністрів України 1 липня оголосив конкурс на посаду голови Державної митної служби.

Про це йдеться у розпорядженні №699-р від 30 червня 2021 року, яке опублікували на Урядовому порталі.

Відповідно до розпорядження, умови оплати праці передбачають посадовий оклад у розмірі 29,4 тис грн, до якого додаються надбавки за ранг й інші надбавки і стимулюючі виплати.

Голову Держмитниці призначать на п'ять років або на рік з правом повторного призначення без проведення конкурсу для осіб, старше 65 років.

Чинного голову Держмитниці Павла Рябікіна призначили головою відомства у листопаді 2020 року за карантинною процедурою.

До слова, відсторонені працівники Галицької митниці знову повернулися на посади

Нагадаємо, на початку квітня у рамках оголошеної РНБО боротьби з корупцією та контрабандою понад 100 працівників митниці в різних областях було відсторонено від посад. Найбільша кількість відсторонених митників з усіх митниць в Україні була саме на Галицькій митниці – 46. Це, зокрема, працівники митного поста «Яворів» – 30 осіб, МП «Мостиська» – 14 та по одному працівнику з МП «Смільниця» та «Рава-Руська».

Тим часом, в суботу, 5 червня, працівниками Галицької митниці було затримано громадянина, що намагався перемістити через пункт пропуску «Рава-Руська» 300 ампул лікарських засобів вартістю 10 млн грн.