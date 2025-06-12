Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2025 року

Триває 1205-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 220 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 86 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 136 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6064 обстріли, з яких 122 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3744 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Лютівка, Петрівка, Вовчанськ, Охрімівка Харківської області; Полтавка, Коптєве, Мирноград, Удачне, Олексіївка, Іскра Донецької області; Обратне, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Новоандріївка, Веселянка, Приморське Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та техніки, сім артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони, п’ять пунктів управління, три склади боєприпасів та ще два інших важливих об’єктів російських загарбників.

На Харківському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські війська відбили атаку ворога в напрямку Охрімівки.

На Куп’янському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених Степова Новоселівка, Загризове та в напрямку Піщаного, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Надія, Карпівка, Рідкодуб, Ямполівка, Білогорівка та у бік населених пунктів Ольгівка, Степове, Греківка, Новий Мир, Андріївка, Зелена Долина, Торське.

На Сіверському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські воїни минулої доби відбили три ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Зафіксовано п’ять боєзіткнень, агресор намагався просуватись в бік Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк та Яблунівка.

На Покровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 62 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Андріївка та у бік Полтавки, Олексіївки, Муравки.

На Новопавлівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили 46 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко та в напряму Запорізького, Мирного, Запоріжжя.

На Оріхівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби ворог провів три атаки у напрямку населеного пункту Павлівка.

На Придніпровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Агресор провів одну марну спробу просування до позицій наших захисників.

На Курському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося 27 бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів із застосуванням 40 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 268 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1205-й день повномасштабної війни в Україні.