Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2025 року
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак окупантів
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Триває 1205-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 220 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 86 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 136 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6064 обстріли, з яких 122 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3744 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Лютівка, Петрівка, Вовчанськ, Охрімівка Харківської області; Полтавка, Коптєве, Мирноград, Удачне, Олексіївка, Іскра Донецької області; Обратне, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Новоандріївка, Веселянка, Приморське Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та техніки, сім артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони, п’ять пунктів управління, три склади боєприпасів та ще два інших важливих об’єктів російських загарбників.

На Харківському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські війська відбили атаку ворога в напрямку Охрімівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених Степова Новоселівка, Загризове та в напрямку Піщаного, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Надія, Карпівка, Рідкодуб, Ямполівка, Білогорівка та у бік населених пунктів Ольгівка, Степове, Греківка, Новий Мир, Андріївка, Зелена Долина, Торське.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські воїни минулої доби відбили три ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Зафіксовано п’ять боєзіткнень, агресор намагався просуватись в бік Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк та Яблунівка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 62 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Андріївка та у бік Полтавки, Олексіївки, Муравки.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили 46 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко та в напряму Запорізького, Мирного, Запоріжжя.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби ворог провів три атаки у напрямку населеного пункту Павлівка.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Агресор провів одну марну спробу просування до позицій наших захисників.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2025 року фото 11
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося 27 бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів із застосуванням 40 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 268 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1205-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна Генштаб фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вартість другої черги будівництва цвинтаря під Києвом складає 1,21 млрд грн
Цвинтар один на двох. Як місце для поховання воїнів перетворилося на золоту жилу Війна і бізнес
29 травня, 13:45
7-й окремий полк безпілотних систем військ РФ на параді у Москві, 9 травня 2025 року
«Це треба зробити оперативно і масово»: як ЗСУ здолати російські «війська дронів»
30 травня, 20:00
«Шахеди» масовано атакували західні області (оновлено)
«Шахеди» масовано атакували західні області (оновлено)
15 травня, 06:11
Танцор на французькому телебаченні наголосив, що з росіянами треба говорити тільки мовою сили
Український солдат випросив зброю у президента Макрона
18 травня, 20:07
Безпілотники уразили Болхівський завод напівпровідникових приладів в Орловській області
Генштаб підтвердив удар по Болхівському заводу
21 травня, 12:56
Чому РФ та Білорусь несподівано скоротили військові навчання: пояснення ISW
Чому РФ та Білорусь несподівано скоротили військові навчання: пояснення ISW
29 травня, 11:58
Зеленський відреагував на знищення будівлі Херсонської ОДА і передав послання Трампу
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
Бійці бригади «Спартан» взяли в полон 31-річного окупанта з Москви
Полонений москвич розповів, як потрапив під удар російських дронів
Вчора, 05:32
Російський топдипломат назвав що допоможе покласти край війні
Росія назвала умову для завершення війни в Україні: країни Балтії впливають на рішення
10 червня, 22:02

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2025 року
У день Росії втрати окупантів сягнули 1 млн осіб
У день Росії втрати окупантів сягнули 1 млн осіб
Стало відомо, яких окупантів Україна не віддає на обмін полоненими
Стало відомо, яких окупантів Україна не віддає на обмін полоненими
Чим загрожує Україні скорочення військової допомоги від США: пояснення ISW
Чим загрожує Україні скорочення військової допомоги від США: пояснення ISW
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 червня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 червня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 12 червня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 12 червня 2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
242K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 червня 2025
14K
Михайло Драпатий йде з посади Командувача Сухопутних військ: підсумки піврічних реформ
13K
Сенатори-республіканці дорікають Гегсету за Україну
13K
Дослідження показало, де сховатися під час ядерного вибуху
9750
На Хмельниччині СБУ викрила диверсантів, які підірвали залізничну колію під час руху потяга

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
Вчора, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
Вчора, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua