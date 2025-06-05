РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня

Трамп порівняв війну між Україною та РФ з «двома маленькими дітьми, які бʼються»

Трамп провів «дуже хорошу» розмову із Сі Цзіньпіном: деталі. На Брянщині Сили оборони уразили пускові установки «Іскандера». Голова Антимонопольного комітету Кириленко та його дружина отримали нові підозри. Зеленський відреагував на знищення будівлі Херсонської ОДА і передав послання Трампу. Трамп порівняв війну між Україною та РФ з «двома маленькими дітьми, які бʼються». Польща відзначатиме день пам'яті «жертв геноциду, вчиненого УПА». Реакція України.

«Главком» зібрав найголовніші новини за 5 червня, аби ви були в курсі подій.

Зеленський відреагував на знищення будівлі Херсонської ОДА і передав послання Трампу

Президент України Володимир Зеленський відреагував на знищення росіянами будівлі Херсонської ОДА. «Херсон. Будівля обласної державної адміністрації. Російські військові її повністю зруйнували. Два удари авіабомбами. Цілеспрямовані удари, не випадкові. Жодного військового сенсу. Відверто руйнують життя. Абсолютно хворі істоти», – заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що «потрібна сила, щоб примусити росіян перестати руйнувати і вбивати». Також він заявив, що для всіх у світі «очевидно, хто саме володіє такою силою, але досі її не застосовує заради миру», натякаючи на президента США Дональда Трампа.

Трамп провів «дуже хорошу» розмову із Сі Цзіньпіном: деталі

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Як передає «Главком», про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

«Я щойно завершив дуже хорошу телефонну розмову з Президентом Сі з Китаю, під час якої ми обговорили деякі тонкощі нашої нещодавно укладеної та погодженої торговельної угоди. Дзвінок тривав приблизно півтори години і завершився дуже позитивно для обох країн. Відтепер не повинно залишатися жодних питань щодо складності продукції з рідкоземельних елементів», – заявив Трамп.

Трамп порівняв війну між Україною та РФ з «двома маленькими дітьми, які бʼються»

Президент США Дональд Трамп порівняв повномасштабну війну між Росією та Україною з «двома маленькими дітьми, які бʼються, як божевільні». Як передає «Главком», про це Трамп сказав на пресконференції з нагоди візиту канцлеру Німеччини Фрідріха Мерца до Білого дому США.

Трампа запитали, чи запровадить він додаткові санкції проти Росії. Він відповів, що буде «дуже, дуже жорстким», якщо стане зрозуміло, що війна не закінчиться скоро. Але уточнив, що «це може бути пов'язано з обома країнами, для танго потрібні двоє».

На Брянщині Сили оборони уразили пускові установки «Іскандера»

Підрозділи Збройних сил України та Служба безпеки вдарили по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ у Брянській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділ 26-ї ракетної бригади російських військ, з району міста Клінци на Брянщині, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву.

Голова Антимонопольного комітету Кириленко та його дружина отримали нові підозри

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили нову підозру керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку та його дружині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАБУ. За словами правоохоронців, Кириленко отримав підозру через недекларування майна, а його дружина – у пособництві в незаконному збагаченні.

Польща відзначатиме день пам'яті «жертв геноциду, вчиненого УПА». Реакція України

Польський Сейм затвердив нове державне свято. Так, 11 липня відзначатиметься Національний день пам'яті поляків – «жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА на східних землях Другої Речі Посполитої». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польський Сейм.

У законі зазначено, що «у 1939-1946 роках українські націоналісти зі Східних кресів Другої Польської Республіки та нинішніх Люблінського та Підкарпатського воєводств скоїли злочин геноциду проти польського населення. Українці вбили понад сто тисяч поляків і змусили сотні тисяч втекти».

Тим часом Міністерство закордонних справ України заявило, що затвердження нового свята «йде врозріз із духом добросусідських відносин між Україною і Польщею». Як зазначила пресслужба відомства, такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння й примирення.