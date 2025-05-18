Український солдат випросив зброю у президента Макрона

Танцор на французькому телебаченні наголосив, що з росіянами треба говорити тільки мовою сили

Президент Франції побачив репортаж із Оріхівського напрямку і пообіцяв допомогти військовим

«Ми всі втомилися, ми хочемо, щоб це все якнайшвидше закінчилися, нам не вистачає іноземної допомоги, але вибити ми їх можемо тільки силою!». Ці слова українського воїна Дмитра на псевдо Танцор, сказані французьким журналістам на Оріхівському напрямку, несподівано отримали пряму відповідь на найвищому рівні. Президент Франції Еммануель Макрон, побачивши цей сюжет, заявив, що всі самохідні артилерійські установки Caesar, виготовлені у Франції протягом 2025 року, будуть передані Україні. Як інформує «Главком», про це йдеться на сторінці 65-ї окремої механізованої бригади.

Історія почалася взимку, коли французькі журналісти телеканалу TF1Info готували репортаж з Оріхівського напрямку на Запоріжжі. У сюжеті, серед іншого, показали роботу української артилерії – гармати Д-20 із 204-го окремого батальйону ТрО нині підпорядкованого 65-й бригаді.

Макрон у студії переглядає сюжет із Оріхівського напрямку фото: 65 окрема механізована бригада ЗСУ/Facebook

Ключовою фігурою, чиї слова зрештою дійшли до президента Франції, став начальник групи безпілотних систем батальйону, 31-річний Дмитро на псевдо Танцор. У коментарі французьким журналістам він наголосив, що з росіянами треба говорити тільки мовою сили.

Сюжет показали у програмі, де брав участь і президент Франції Еммануель Макрон. Як повідомляє телеканал, думка українського солдата, що репрезентує бажання більшості українців та військових, справила на нього враження.

Програма на телеканалі TF1Info, у якій показали сюжет із Танцором фото: 65 окрема механізована бригада ЗСУ/Facebook

«Я маю безмежну повагу та захоплення до українського народу та солдатів…» – із такими словами, як зазначається, президент Макрон розпочав свою відповідь, яка пролунала на фоні сюжету з позицій українських артилеристів.

І найголовніше – ця відповідь була підкріплена конкретним рішенням. «Відтак, усі виготовлені у 2025 році колісні самохідні артилерійські установки Caesar будуть передані Україні, – заявив президент Франції Еммануель Макрон».

Артилерійські установки Caesar фото: 65 окрема механізована бригада ЗСУ/Facebook

Сам військовий на позивний Танцор, який говорив про потреби ЗСУ, в мирному житті – професійний танцюрист. Він працював на сцені з вітчизняними зірками, а 2022-го добровольцем пішов на фронт. Тепер Дмитро воює на Оріхівському напрямку і сподівається на ту ж французьку артилерію для свого підрозділу.

Раніше у 118-й механізованій бригаді продемонстрували роботу українського вогнемета РПВ-16 для ближнього бою: ураження живої сили, знищення техніки та споруд ворога.

Раніше ексдиректор ЦРУ Петреус назвав «абсолютно вбивчу зброю» українців. На думку генерала Девіда Петреуса, непілотовані авіаційні комплекси, які Україна активно використовує для стримування російської агресії, є потужною зброєю майбутнього.

Також уряд Великої Британії оголосив про спільну з Німеччиною розробку нової високоточної зброї. Країни працюють над високоточною далекобійною зброєю з дальністю понад 2000 км.