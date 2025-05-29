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Чому РФ та Білорусь несподівано скоротили військові навчання: пояснення ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Чому РФ та Білорусь несподівано скоротили військові навчання: пояснення ISW
фото з відкритих джерел

Росія та Білорусь намагаються позиціонувати себе для Заходу як безпечні та розсудливі

Росія та Білорусь скоротили масштаб спільних російсько-білоруських військових навчань «Захід-2025», що мали відбутися у вересні 2025 року, та перенесли основний маневр подалі від західних кордонів Білорусі. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що це ймовірно зроблено для того, щоб сприяти видимості співпраці та відволікти увагу від обмеженого військового потенціалу Росії за межами фронту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт ISW.

Аналітики нагадали, що міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін 28 травня оголосив у соціальних мережах англомовним дописом, що білоруські чиновники вирішили скоротити масштаб спільних військових навчань «Захід-2025». Хренін стверджував, що білоруська влада ухвалила це рішення, щоб продемонструвати готовність Білорусі до деескалації, діалогу та миру.

«Білоруська влада не змогла б самостійно прийняти це рішення без Росії. Росія та Білорусь намагаються позиціонувати себе як безпечні, розсудливі та схильні до співпраці для Заходу. Білоруські чиновники раніше стверджували, що у навчаннях «Захід-2025» візьмуть участь щонайменше 13 000 військовослужбовців, і Росії та Білорусі, ймовірно, довелося скоротити спільні навчання, оскільки більшість їхніх сил воюють в Україні», – йдеться в повідомленні.

Експерти ISW спостерігали за підрозділами 1-ї гвардійської танкової армії Росії, 20-ї загальновійськової армії та 6-ї ВГА, а також приблизно 4000 військовослужбовців Повітряно-десантних сил, зокрема з 7-ї, 76-ї, 98-ї та 106-ї дивізій ПДВ, які брали участь у спільних навчаннях «Захід-2021».

«Значні елементи цих формувань зараз воюють у війні в Україні. Російські чиновники несподівано скасували навчання «Захід-2023», ймовірно, через потреби Росії в озброєнні та людських ресурсах для війни в Україні», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, тим часом Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

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Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна

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