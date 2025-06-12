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У день Росії втрати окупантів сягнули 1 млн осіб

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У день Росії втрати окупантів сягнули 1 млн осіб
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів

Збройні сили України знищили понад 1 млн. російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення. Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 12 червня 2025 року.

Загальні втрати російських окупаційних військ на території України перевищили позначку в 1 мільйон осіб.

Втрати Росії у війні на 12 червня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 12 червня втратила:

  • особового складу – близько 1000340 (+1140) осіб,
  • танків – 10933 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 22786 (+3) од,
  • артилерійських систем – 29063 (+47) од,
  • РСЗВ – 1413 (+0) од,
  • засоби ППО – 1184 (+1) од,
  • літаків – 416 (+0) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40435 (+138),
  • крилаті ракети – 3337 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 51715 (+136) од,
  • спеціальна техніка – 3914 (+0).
У день Росії втрати окупантів сягнули 1 млн осіб фото 1

Активність флоту окупантів станом на 12 червня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 15 суден, з них шість рухались з протоки Босфор.
У день Росії втрати окупантів сягнули 1 млн осіб фото 2

Нагадаємо, сьогодні, 12 червня, росіяни відзначають День Росії.

До слова, триває 1205-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти ЗСУ Генштаб втрати

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