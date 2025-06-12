У день Росії втрати окупантів сягнули 1 млн осіб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів

Збройні сили України знищили понад 1 млн. російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення. Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 12 червня 2025 року.

Загальні втрати російських окупаційних військ на території України перевищили позначку в 1 мільйон осіб.

Втрати Росії у війні на 12 червня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 12 червня втратила:

особового складу – близько 1000340 (+1140) осіб,

танків – 10933 (+6) од,

бойових броньованих машин – 22786 (+3) од,

артилерійських систем – 29063 (+47) од,

РСЗВ – 1413 (+0) од,

засоби ППО – 1184 (+1) од,

літаків – 416 (+0) од,

гелікоптерів – 337 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40435 (+138),

крилаті ракети – 3337 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 51715 (+136) од,

спеціальна техніка – 3914 (+0).

‼️1 000 000 - втрати окупантів



🎥 Генштаб опублікував відео з історичними даними щодо втрат росіян.



🇺🇦 СЛАВА УКРАЇНІ❗️ pic.twitter.com/osAwkBr5nS — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 12, 2025

Активність флоту окупантів станом на 12 червня

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – п'ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 15 суден, з них шість рухались з протоки Босфор.

Нагадаємо, сьогодні, 12 червня, росіяни відзначають День Росії.

До слова, триває 1205-й день повномасштабної війни в Україні.