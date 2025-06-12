У день Росії втрати окупантів сягнули 1 млн осіб
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів
Збройні сили України знищили понад 1 млн. російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення. Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 12 червня 2025 року.
Загальні втрати російських окупаційних військ на території України перевищили позначку в 1 мільйон осіб.
Втрати Росії у війні на 12 червня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 12 червня втратила:
- особового складу – близько 1000340 (+1140) осіб,
- танків – 10933 (+6) од,
- бойових броньованих машин – 22786 (+3) од,
- артилерійських систем – 29063 (+47) од,
- РСЗВ – 1413 (+0) од,
- засоби ППО – 1184 (+1) од,
- літаків – 416 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40435 (+138),
- крилаті ракети – 3337 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51715 (+136) од,
- спеціальна техніка – 3914 (+0).
‼️1 000 000 - втрати окупантів
🎥 Генштаб опублікував відео з історичними даними щодо втрат росіян.
🇺🇦 СЛАВА УКРАЇНІ❗️ pic.twitter.com/osAwkBr5nS
Активність флоту окупантів станом на 12 червня
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – п'ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 15 суден, з них шість рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, сьогодні, 12 червня, росіяни відзначають День Росії.
Бійці 5 окремої штурмової бригади теж не оминули ювілей pic.twitter.com/qfYoPZJZUB— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 12, 2025
До слова, триває 1205-й день повномасштабної війни в Україні.
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