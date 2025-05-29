Цвинтар один на двох. Як місце для поховання воїнів перетворилося на золоту жилу

«Конкуренція» на кладовищі. Перша черга будівництва Національного меморіалу дісталася скандальному консорціуму «Білдінг Юа», друга – пов'язаній з ним фірмі

27 травня президент Володимир Зеленський зібрав журналістів на закриту зустріч. Окрім геополітичних тем та захисту країни, off the record говорилося і про будівництво головного військового кладовища. Глава держави запевнив: усе йде за планом, цвинтар зводиться, скоро очікуються перші поховання.

Вже наступного дня після цієї події державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» сповістила: готова підписати договір із ТОВ «Будівельна фірма «Паритетбудінвест». Підприємство з Одещини перемогло у тендері на будівництво другої черги військового цвинтаря, що на Київщині. Пропозиція «Паритетбудінвесту» виявилася нижчою на 105 млн грн від очікуваної ціни замовника і склала 1,21 млрд грн. Щоправда, організатор тендера мав ще дешевшу альтернативу: довоєнний фаворит «Великого будівництва», група компаній «Автострада» запропонувала ціну 1,15 млрд грн. Та її пропозицію було відхилено через невідповідність умовам технічної специфікації закупівлі.

Підведемо проміжну риску. Є переможець II черги, фірма «Паритетбудінвест». А є інший підрядник, консорціум «Білдінг Юа», який торік з гучними скандалами виграв тендер вартістю 1,75 млрд грн на І чергу будівництва цього ж військового цвинтаря і нині на повну проводить роботи.

Як дослідив «Главком», у тандема «Білдінг Юа»-«Паритетбудінвест» чимало спільного. І перемога останнього на черговому тендері, на який вже не прийшов «Білдінг Юа» з підмоченою репутацією, схожа на змову. Цю гіпотезу підтверджує низка фактів.

Улітку 2024 року новостворений консорціум «Білдінг Юа» (альянс трьох фірм: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область) без конкуренції виграв тендер з будівництва I черги військового кладовища за 1,75 млрд грн. Після цього з’ясувалося, що до консорціуму тягнуться зв’язки з підсанкційним бізнесменом, громадянином Кіпру Вадимом Єрмолаєвим, а також куратором проєкту «Велике будівництво» Юрієм Голиком і ексголовою Броварської РДА Георгієм Біркадзе. До речі, саме Біркадзе у квітні 2024 року їздив з директором держустанови «Національне військове меморіальне кладовище» Ярославом Пронюткіним та головним архітектором Меморіалу Сергієм Дербіним (раніше Дербін працював над проектами в Дніпрі, якими опікувався Голик) у США на військовий цвинтар в Арлінгтоні. Станом на початок травня 2025 року, замовник перерахував «Білдінг Юа» 407 млн грн авансових платежів. Крім цього, у середині травня 2025 року держустанова «Національне військове меморіальне кладовище» за 49 млн грн замовила три тисячі штук надгробків та хрестів із дуба. Переможцем стала київська компанія, яка спеціалізується на оптовій торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів.

Свій до свого по своє

Для початку варто поближче познайомитися з підрядником, якому держава доручила другу чергу національного проєкту, який має увічнити пам’ять полеглих воїнів. «Паритетбудінвест» зареєстровано у березні 2019 року. Незмінними власниками з того часу є одесит Аркадій Іллящук і мешканець Вінниччини Артем Соболєв. Вони на двох внесли 20 тис. грн до статутного капіталу компанії, яка тепер отримуватиме мільярд з бюджету.

2021 рік став проривом для маловідомої фірми з Одещини. «Паритетбудінвест» закріпився у президентському проєкті «Велике будівництва»: почав вигравати мільйонні тендери з ремонту доріг місцевого значення, зокрема в Одеській області. Практично вся дорожня техніка, з якою одеський ноунейм заходив на підряди, була орендована у місцевих фірмах «Кварц» і «Автодор», керівником і співзасновником яких досі залишається ексдепутат Іллічівської міської ради Олег Гончаренко. Він же є членом правління (від ТОВ «Автодор») Національної асоціації дорожників України – картелю, ключові гравці якого займали лідируючі позиції у «Великому будівництві».

Орендує «Паритетбудінвест» техніку і за межами Одеської області. Наприклад, на Київщині, де базується Броварське шляхово-будівельне управління №50 (ШБУ 50). З цього місця й починається найцікавіше.

дані: ProZorro

З липня 2024 року ШБУ 50 входить до згаданого вище консорціуму «Білдінг Юа», який будує першу чергу Національного військового меморіального кладовища. Попри великі обсяги будівництва ШБУ 50 здає в оренду «Паритетбудінвесту» своїх робітників та техніку, які водночас мають бути задіяні на військовому кладовищі. «Главкому» вдалося ідентифікувати двох машиністів котка, які пішли у найми до «Паритетбудінвесту». При цьому консорціум «Білдінг Юа» також подавав їх у списку робітників, яких планував задіяти на будівництві військового кладовища під Києвом.

дані: ProZorro

дані: ProZorro

Така ж курйозна історія сталася з автокраном вантажопідйомністю до 10 т. Його, як виявилося, в одеської ТОВ «Автодор» орендують і «Паритетбудінвест», і ШБУ 50.

дані: ProZorro

До речі, замовник хотів бачити такий же автокран на II черзі будівництва військового кладовища. Однак Антимонопольний комітет назвав дискримінаційною вимогою для учасників тендеру запровадження обмеження у вантажопідйомністю до 10 т.

Те, що новий переможець тендера з будівництва II черги військового цвинтаря зовсім нечужий для фірми-орендодавця техніки, видає їхня спільна адреса реєстрації. Офіси «Паритетбудінвесту» і «Автодору» розміщені у місті Чорноморськ Одеської області на вулиці Праці, 20. Плюс «Паритетбудінвест» офіційно заявив, що самостійно не потягне будівництво військового цвинтаря, і запросив «Автодор» субпідрядником.

дані: ProZorro

І ключовий зв’язок. Одесит Олег Гончаренко, який є директором у компаніях «Кварц» і «Автодор», з квітня 2024 року ще й підкеровує ШБУ 50. А колишній багаторічний керівник шляховиків із Броварів Віктор Гавриленко з жовтня 2024 року доріс до власника консорціуму «Білдінг Юа».

«Замазані» криміналом

Як свідчать відомості судового реєстру, новий переможець ТОВ «Будівельна фірма «Паритетбудінвест» згадується у кримінальних провадженнях, пов’язаних із розтратою великих бюджетних сум на ремонтах доріг. В одній із таких слідство зарахувало «Паритетбудінвест» до когорти підприємств, «які фактично не можуть виконувати взяті на себе зобов'язання за укладеними договорами щодо поставки будівельних матеріалів, товарів та надання послуг».

витяг із судового реєстру

В іншому розслідуванні суд арештував кошти «Паритетбудінвесту», які лежали у банку «Глобус». Ідеться про справу з привласнення державних коштів шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій та завищення цін на закупівлю матеріалів під час експлуатаційного утримання автомобільних доріг в Кіровоградській та Донецькій областях. На горі дорожньої «піраміди», за версією правоохоронців, ТОВ «ДС Пром Груп», яке купувало певні товари, у тому числі й у фірми «Паритетбудінвест». І знову ж таки, слідство віднесло «Паритетбудінвест» до компаній із «ознаками фіктивності і транзитності… у сторони обвинувачення є обґрунтовані підозри, що вони використовуються для виведення коштів з подальшим їх обготівкуваванням та розподілу між учасниками злочинної схеми». Що прикметно: у червні 2023 року адвокат «Паритетбудінвесту» намагався скасувати арешт коштів, але марно.

Віталій Тараненко, «Главком»