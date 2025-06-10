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Росія назвала умову для завершення війни в Україні: країни Балтії впливають на рішення

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Росія назвала умову для завершення війни в Україні: країни Балтії впливають на рішення
Російський топдипломат назвав що допоможе покласти край війні
фото з відкритих джерел

Росія висуває ультиматум: Заступник голови МЗС РФ Рябков заявив, що війна не закінчиться без виведення військ НАТО з Балтії

Війна в Україні не закінчиться, доки НАТО не прибере свою військову присутність в країнах Балтійського регіону. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков в інтерв'ю державному інформаційному агентству ТАСС, повідомляє Newsweek пише «Главком».

За словами російського топдипломата, відповідального за відносини зі США, виведення військ НАТО з країн Балтії допоможе покласти край війні.

«Американська сторона вимагає практичних кроків, спрямованих на усунення корінних причин фундаментальних суперечностей між нами у сфері безпеки. Серед цих причин на першому плані стоїть розширення НАТО», – заявив Рябков.Він додав, що «без вирішення цієї фундаментальної та найгострішої для нас (РФ – ред.) проблеми просто неможливо вирішити нинішній конфлікт у євроатлантичному регіоні». Рябков також підкреслив, що розширення НАТО на схід було серед першопричин війні, і коріння конфлікту лежить не лише в самій Україні, а й у НАТО.

Нагадаємо, Кремль, ймовірно, відмовляється від перспективи двосторонніх переговорів із Сполученими Штатами Америки щодо контролю над озброєннями, щоб добитися від США превентивних поступок щодо війни в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Аналітики нагадують, що напередодні прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відповів на запитання про скасування Росією мораторію на розміщення ракет наземного базування, заборонених Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), заявивши, що Росія зберігає «свободу дій», повторивши заяву заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова від 7 червня про те, що односторонній мораторій Росії на розгортання таких ракет наближається до «логічного завершення».

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Теги: США Україна війна НАТО росія

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