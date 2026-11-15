Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2026 року

На костянтинівському напрямку зафіксовано десять атак

За минулу добу на фронті відбулося 171 бойове зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

Новини війни

Минулої доби противник завдав одного ракетного удару, 104 авіаційних ударів, під час яких скинув 311 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 6957 дронів-камікадзе та здійснили 1981 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, з них 43 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район скупчення живої сили та техніки, один пункт управління БпЛА.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Кореньок, Товстодубове, Уланове, Бачівськ, Іскрисківщина, Волфине, Гірки, Вовківка, Заріччя, Нескучне, Потапівка, Бруски, Кучерівка, Рогізне, Середина-Буда, Яструбщина, Будки, Атинське, Чернацьке, Студенок, Хлібороб, Безсалівка, Баранівка, Кружок, Партизанське Сумської області; Клюси, Янжулівка, Михальчина-Слобода Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Лужки.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Минулої доби агресор завдав восьми авіаційних ударів, застосувавши 12 КАБ, та здійснив 37 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили три атаки противника в районі Тихого, у бік населених пунктів Охрімівка, Графське та Миколаївка.

На лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти проводили п’ять атак у бік населених пунктів Нове, Надія, Зелена Долина, Колодязі та Лиман.

На слов'янському напрямку

Противник здійснив три атаки у районі Озерного, Пискунівки та Кривої Луки.

На краматорському напрямку

Окупанти штурмували один раз в бік Тихонівки.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано десять атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Русиного Яру, Кучерового Яру, Новомиколаївки та Вільного.

На покровському напрямку

16 атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Добропілля, Мирне, Новогришине, Василівка, Сергіївка, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія.

На гуляйпільському напрямку

Окупанти чотири рази атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Різдвянка та Єгорівка.

Нагадаємо, триває 1726-й день повномасштабної війни в Україні.