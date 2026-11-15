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Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 15 листопада 2026 року
Триває 1726-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На костянтинівському напрямку зафіксовано десять атак

За минулу добу на фронті відбулося 171 бойове зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Минулої доби противник завдав одного ракетного удару, 104 авіаційних ударів, під час яких скинув 311 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 6957 дронів-камікадзе та здійснили 1981 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, з них 43 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район скупчення живої сили та техніки, один пункт управління БпЛА.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Кореньок, Товстодубове, Уланове, Бачівськ, Іскрисківщина, Волфине, Гірки, Вовківка, Заріччя, Нескучне, Потапівка, Бруски, Кучерівка, Рогізне, Середина-Буда, Яструбщина, Будки, Атинське, Чернацьке, Студенок, Хлібороб, Безсалівка, Баранівка, Кружок, Партизанське Сумської області; Клюси, Янжулівка, Михальчина-Слобода Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Лужки.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Минулої доби агресор завдав восьми авіаційних ударів, застосувавши 12 КАБ, та здійснив 37 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили три атаки противника в районі Тихого, у бік населених пунктів Охрімівка, Графське та Миколаївка.

На лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти проводили п’ять атак у бік населених пунктів Нове, Надія, Зелена Долина, Колодязі та Лиман.

На слов'янському напрямку

Противник здійснив три атаки у районі Озерного, Пискунівки та Кривої Луки.

На краматорському напрямку

Окупанти штурмували один раз в бік Тихонівки.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано десять атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Русиного Яру, Кучерового Яру, Новомиколаївки та Вільного.

На покровському напрямку

16 атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Добропілля, Мирне, Новогришине, Василівка, Сергіївка, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія.

На гуляйпільському напрямку

Окупанти чотири рази атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Різдвянка та Єгорівка.

Нагадаємо, триває 1726-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб війна Друга світова війна фронт

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