Удар по Комишувасі: кількість загиблих зросла до 40 людей (оновлено)

На місці удару тривають пошуково-рятувальні роботи

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Комишувасі 2 листопада зросла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

«На місці трагедії досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Працюють кінологи та гірничорятувальники ДСНС. Щирі співчуття всім, хто втратив рідних у цій страшній трагедії. Пошукові роботи тривають», – підкреслив Семікін.

Оновлено о 12:01

«3-під завалів вдалося деблокувати 37 тіл. На цей час вже ідентифіковані 12 людей. Досі зниклими безвісти вважаються 59 людей. Частина з них, імовірно, буде упізнана серед уже знайдених. Під завалами можуть залишатися ще 38 людей», – уточнила Нацполіція.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська завдали щонайменше дев’ять ударів керованими авіабомбами ФАБ-3000 по центру селища Комишуваха Запорізької області. Унаслідок цього загинуло багато людей.

Як повідомлялося, у Комишувасі триває пошуково-рятувальна операція на місці російського удару.

Зауважимо, що родини загиблих унаслідок російського удару по Комишувасі отримають допомогу на поховання, а поранені – грошові виплати з обласного бюджету.

До слова, 28-річний рятувальник, який потрапив під повторний удар ворога 2 листопада у Комишувасі, перебуває в запорізькій лікарні з важкими травмами. Його батько зізнався, що коли вперше побачив сина після операції, то обійняв і сказав: «Ти живий. Дай бог, щоб ти остався живий».