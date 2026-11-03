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Командувач Нацгвардії звернувся до українців після подій у Петропавлівській Борщагівці

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Командувач Нацгвардії звернувся до українців після подій у Петропавлівській Борщагівці
Командувач завершив звернення словами «Слава Україні!».
фото: МВС

Олександр Півненко заявив про спроби дискредитувати військових і наголосив, що такі дії не зможуть послабити Національну гвардію

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко відреагував на резонансний інцидент у Петропавлівській Борщагівці Київської області. Він заявив, що спроби дискредитувати Нацгвардію триватимуть, однак не зможуть зламати підрозділи зсередини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву генерала.

«Закиди та спроби дискредитувати Національну гвардію були й будуть, бо ми не даємо ворогу досягти успіху на фронті! Тому він намагається зламати нас зсередини. Але цього не буде!» – наголосив Півненко.

Командувач завершив звернення словами «Слава Україні!».

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Національної гвардії України.

Спочатку в соціальних мережах поширилася інформація про нібито незаконне утримання людей у приватному будинку. Стверджувалося, що всередині перебувають близько 40 осіб, частина з яких має тяжкі травми. Також з'являлися непідтверджені повідомлення про загибель людини.

У поліції Київської області пояснили, що отримали виклик від працівників приватної швидкої допомоги, яким перешкоджали потрапити до людини. Водночас правоохоронці спростували повідомлення про незаконне утримання людей та загибель громадянина.

Згодом командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який особисто прибув на місце подій, пояснив, що будівлю використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців. Після оформлення та необхідних перевірок мобілізованих мали направляти до навчального центру.

За словами Півненка, у приміщенні перебували 18 військовослужбовців. Чотирьох бійців, затриманих після самовільного залишення частин, доправили до медичного центру Національної гвардії.

Командування 1-го корпусу НГУ «Азов» підтвердило, що четверо військовослужбовців після СЗЧ мали травми, через що їх направили до госпіталю для обстеження. Водночас у корпусі наголосили, що інформація про можливі незаконні насильницькі дії підлягає перевірці, а в разі підтвердження таких фактів винні мають понести покарання.

Командувач Нацгвардії також провів родичів деяких військовослужбовців на територію об'єкта, щоб вони могли ознайомитися з умовами перебування своїх близьких.

Проте ввечері ситуація загострилася. Як повідомляв «Главком», біля будівлі пролунали постріли, почалися сутички між учасниками зібрання та правоохоронцями. Люди пошкодили автобус, розбили вікна й паркан. Також застосовували димові шашки та кидали яйця в поліцейських. Правоохоронці у відповідь використали спецзасоби.

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Теги: Київщина Нацгвардія війна Україна

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