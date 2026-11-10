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Путін готовий до миру, але виставив умови – Кушнер

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Путін готовий до миру, але виставив умови – Кушнер
Кушнер не уточнив, які саме умови має на увазі російська сторона
фото: кадр з відео

Спецпредставник президента США заявив, що російський диктатор нібито готовий завершити війну за певних умов, однак аналогічні запитання Вашингтон чує і від росіян щодо України та Європи

Спеціальний представник президента США Джаред Кушнер заявив, що Володимир Путін готовий до миру з Україною, але лише «за належних умов». За його словами, таку оцінку американська сторона сформувала після спілкування з російським диктатором. Про це Кушнер сказав під час спілкування з пресою за підсумками тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі, пише «Главком».

«З того, що ми зі Стівом від нього чули, можемо досить упевнено сказати: так, за належних умов. А росіяни ставлять такі самі питання українцям і європейцям: чи вони справді готові до миру?» – заявив спецпредставник США.

Кушнер не уточнив, які саме умови має на увазі російська сторона. Водночас він зазначив, що питання готовності до мирного врегулювання виникають не лише до Москви, а й до Києва та європейських партнерів.

Переговори в Абу-Дабі відбуваються у тристоронньому форматі за участю представників України, США та Росії. Українську делегацію очолює секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. До її складу також увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Американську сторону, зокрема, представляють спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Переговори присвячені пошуку шляхів завершення російсько-української війни.

Водночас заява Кушнера не містить конкретних домовленостей про припинення вогню чи термінів завершення бойових дій. Його слова про готовність Путіна до миру стосуються лише оцінки, яку американський представник дав після контактів із російським лідером.

Теги: війна Джаред Кушнер переговори США путін росія

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