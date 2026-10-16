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Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2026 року
Триває 1696-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На костянтинівському напрямку зафіксовано 27 атак

За минулу добу на фронті відбулося 304 бойові зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Учора противник завдав 83 авіаційні удари, під час яких скинув 271 керовану авіабомбу. Крім того, загарбники застосували 7059 дронів-камікадзе та здійснили 2551 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, з них 76 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація Сил оборони уразила район скупчення живої сили противника.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Кореньок, Нова Січ, Бачівськ, Товстодубове, Сопич, Рогізне, Іволжанське, Мала Корчаківка, Писарівка, Юнаківка, Храпівщина, Волфине, Безсалівка, Суходіл, Уланове, Запсілля, Кіндратівка, Гірки, Козаче, Середина-Буда, Могриця, Бруски, Хотінь, Руденка, Нескучне, Іскрисківщина, Яструбщина, Лужки Сумської області; Янжулівка Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Вільна Слобода.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2026 року фото 1

Минулої доби агресор завдав одного авіаудару, застосувавши три КАБ, здійснив 64 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На південно-слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили 22 атаки противника. Загарбники намагалися атакувати у районах населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Чугунівка та в бік населених пунктів Бузове, Радьківка.

На куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2026 року фото 3

Ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Новоосинового та Шийківки.

На лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2026 року фото 4

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти вісім разів атакували у бік населених пунктів Новоєгорівка, Ольгівка, Дружелюбівка, Лиман та Старий Караван.

На слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2026 року фото 5

Противник здійснив дві атаки в бік населених пунктів Оріхуватка та Миколаївка.

На краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2026 року фото 6

Сили оборони зупинили три спроби загарбників йти вперед у районі Червоного та в бік Юрківки.

На костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2026 року фото 7

Зафіксовано 27 атак. Загарбники вели наступальні дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Довга Балка та в бік населених пунктів Розкішне, Миколайпілля, Райське.

На покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2026 року фото 8

60 атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Дорожнє, Молодецьке та в бік населених пунктів Торецьке, Павлівка, Новопавлівка, Вільне, Кучерів Яр, Ганнівка, Добропілля, Світле, Красноподілля, Сергіївка, Муравка.

На гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2026 року фото 9

Окупанти 20 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Різдвянка, Долинка, Гірке та Єгорівка.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2026 року фото 10

Ворог двічі намагався атакувати в бік Павлівки.

Нагадаємо, триває 1696-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт Генштаб війна

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