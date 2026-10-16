Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2026 року

На костянтинівському напрямку зафіксовано 27 атак

За минулу добу на фронті відбулося 304 бойові зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Учора противник завдав 83 авіаційні удари, під час яких скинув 271 керовану авіабомбу. Крім того, загарбники застосували 7059 дронів-камікадзе та здійснили 2551 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, з них 76 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація Сил оборони уразила район скупчення живої сили противника.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Кореньок, Нова Січ, Бачівськ, Товстодубове, Сопич, Рогізне, Іволжанське, Мала Корчаківка, Писарівка, Юнаківка, Храпівщина, Волфине, Безсалівка, Суходіл, Уланове, Запсілля, Кіндратівка, Гірки, Козаче, Середина-Буда, Могриця, Бруски, Хотінь, Руденка, Нескучне, Іскрисківщина, Яструбщина, Лужки Сумської області; Янжулівка Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Вільна Слобода.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Минулої доби агресор завдав одного авіаудару, застосувавши три КАБ, здійснив 64 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили 22 атаки противника. Загарбники намагалися атакувати у районах населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Чугунівка та в бік населених пунктів Бузове, Радьківка.

На куп’янському напрямку

Ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Новоосинового та Шийківки.

На лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти вісім разів атакували у бік населених пунктів Новоєгорівка, Ольгівка, Дружелюбівка, Лиман та Старий Караван.

На слов’янському напрямку

Противник здійснив дві атаки в бік населених пунктів Оріхуватка та Миколаївка.

На краматорському напрямку

Сили оборони зупинили три спроби загарбників йти вперед у районі Червоного та в бік Юрківки.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 27 атак. Загарбники вели наступальні дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Довга Балка та в бік населених пунктів Розкішне, Миколайпілля, Райське.

На покровському напрямку

60 атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Дорожнє, Молодецьке та в бік населених пунктів Торецьке, Павлівка, Новопавлівка, Вільне, Кучерів Яр, Ганнівка, Добропілля, Світле, Красноподілля, Сергіївка, Муравка.

На гуляйпільському напрямку

Окупанти 20 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Різдвянка, Долинка, Гірке та Єгорівка.

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі намагався атакувати в бік Павлівки.

Нагадаємо, триває 1696-й день повномасштабної війни в Україні.