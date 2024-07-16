Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2024 року

Від початку доби відбулося 110 бойових зіткнень з російськими загарбниками

Ворог був активний на Харківському, Курахівському і Торецькому напрямках

За добу російські загарбники завдали по території України 63 авіаційні удари (задіяли, зокрема, 102 КАБи), використали для ураження 373 дрони-камікадзе. Здійснили 3101 обстріл по позиціях наших військ і населених пунктах.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Збройні сили України продовжують протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України. Від початку доби відбулося 110 бойових зіткнень. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільшу активність ворог проявив сьогодні на Покровському напрямку. Також ворог активний на Харківському, Курахівському і Торецькому напрямках.

На Харківському напрямку

Агресор 16 разів атакував неподалік Глибокого та Вовчанська. Три бойових зіткнення біля Вовчанська тривають. За попередніми підрахунками, на даний час, ворог втратив за сьогодні 88 осіб вбитими та пораненими, також наші воїни зуміли знищити три артилерійські системи, 22 БпЛА, дві одиниці спеціальної техніки і пошкодити бойову броньовану машину, чотири артилерійські системи, три одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Загарбники протягом дня чотири рази намагалися просунутися до наших позицій неподалік Стельмахівки та Петропавлівки. Дві атаки успішно відбито Силами оборони. Бої продовжуються.

мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Ворог атакував п’ять разів в районах Невського та Тернів. Ще точаться три боєзіткнення, всі інші - наші воїни зупинили. Втрати російських окупантів уточнюються.

На Сіверському напрямку

Противник шість разів впродовж дня намагався прорвати нашу оборону в районах Білогорівки, Роздолівки, Верхньокам’янського та Спірного. Один бій ще триває. Ситуація контрольована.

мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Зафіксовано шість бойових зіткнень. П’ять атак окупантів в районах Григорівки та Часового Яру успіху не мали. Триває бій біля Часового Яру. Загарбники зазнають втрат.

мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Наші війська відбивали 12 атак противника поблизу Північного та Нью-Йорка. Сім атак зазнали невдачі, решта - ще тривають.

На Покровському напрямку

Усього, від початку доби, окупанти 31 раз намагалися вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Яснобродівка. Наразі, 23 атаки ворога відбито, вісім боєзіткнень тривають. Наші оборонці вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника вглиб української території. Агресор зазнає значних втрат.

За попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на напрямку 344 окупанта, 127 з них – безповоротно. Знищено чотири бойових броньованих машини, чотири артилерійські системи, танк та три автомобіля. Ще вісім гармат, шість бойових броньованих машин та один танк окупантів значно пошкоджено.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог 14 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Красногорівки та Парасковіївки. Дві атаки біля Парасковіївки досі тривають.

мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Наші війська відбивали сім атак противника поблизу Водяного, Костянтинівки та Макарівки, два боєзіткнення продовжуються.

На Оріхівському напрямку

Окупанти тричі безуспішно штурмували наші позиції в районі Малої Токмачки та Новоандріївки.

мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Три штурми ворожої піхоти було відбито українськими воїнами.

Нагадаємо, триває 873-й день повномасштабної війни в Україні.