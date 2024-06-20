Правоохоронці затримали жінку, яка вчинила наругу над могилами військовослужбовців

Зі зловмисницею вже працюють представники правоохоронних органів

Столичні правоохоронці відшукали зловмисницю, яка пошкодила могили загиблих захисників України. нею виявилася 60-річна жінка. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

«Затримано 60-річну жінку, яку розшукували за наругу над могилами захисників України. З нею працюють правоохоронці», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, 20 червня зранку на території Аскольдової могили в м. Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі, Андрія Пильщикова з позивним Джус, а також Павла Петриченка.

Як повідомлялося, столичні правоохоронці розпочали справу за фактом наруги над могилами захисників України.

Могила Павла Петриченка фото: Telegram/Київська міська прокуратура

Могила Дмитра Коцюбайла фото: Telegram/Київська міська прокуратура

Могила Андрія Пильщикова фото: Telegram/Київська міська прокуратура

Нагадаємо, у ніч на 20 червня місця поховання військових у Києві на Аскольдовій могилі було понівечено.

🎥Аліна Михайлова pic.twitter.com/h8BsX9QrYs — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 20, 2024

Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів надало роз'яснення щодо того, хто має право бути похованим на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Як повідомлялось, 15 березня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження щодо визначення місця розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району на Київщині.

Раніше уряд затвердив порядок використання 515 млн грн, передбачених у держбюджеті на 2024 рік на будівництво та функціонування Національного військово-меморіального кладовища.

До слова, Міністерство у справах ветеранів України планувало розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища наприкінці листопада 2023 року.