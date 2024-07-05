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У Дніпрі знову зросла кількість жертв через атаку РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Дніпрі знову зросла кількість жертв через атаку РФ
Наслідки обстрілу Дніпра
фото: Telegram/Сергій Лисак

Внаслідок російської атаки відомо про вісьмох загиблих та 58 постраждалих 

Російські загарбники 3 липня атакували Дніпро ракетами та «Шахедами». На ранок п'ятниці, 5 липня, стало відомо про восьмого загиблого. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«У лікарні померла ще одна жінка, поранена у Дніпрі напередодні. Їй було 72 роки», – зазначив Лисак.

Нагадаємо, у Дніпрі вранці, 3 липня, пролунала серія вибухів. Росіяни атакували місто ракетами та «Шахедами». Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки постраждали 47 людей, п'ятеро загинули.

Внаслідок ракетно-дронової атаки пошкоджено торговий центр у Дніпрі. Крім того, біля одного із медзакладів Дніпра пожежа. В одному з приміщень видно задимлення.

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Наслідки атаки по Дніпру
фото: Суспільне, голова Дніпропетровської обласної ради

Раніше стало відомо, що уранці 3 липня 2024 року противник завдав удару трьома крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К», чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п’ятьма ударними БпЛА типу «Shahed». Основною ціллю удару окупантів стала Дніпропетровщина.

Також Зеленський відреагував на удар окупантів по Дніпру. Він зазначив, що російський терор можуть зупинити тільки дві речі – сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї.

Зазначимо, в Дніпрі 4 липня було оголошено днем жалоби з метою вшанування пам'яті жертв унаслідок останніх ракетних обстрілів РФ.

Читайте також: У Дніпрі зросла кількість загиблих, через атаку Росії 3 липня
Теги: Дніпро смерть обстріл окупанти війна

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