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Вибухи у Києві та атака дронів на Росію: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Вибухи у Києві та атака дронів на Росію: головне за ніч
Ворог атакував Україну крилатими ракетами
фото ілюстративне

Під час повітряної тривоги в Києві пролунали вибухи

У ніч на 23 червня ворог атакував Україну крилатими ракетами, вибухи лунали в Києві та області. У двох областях Росії працювали сили протиповітряної оборони через атаку безпілотників. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 23 червня, щоб ви були в курсі подій. 

Вибухи в Києві

Під час повітряної тривоги через загрозу крилатих ракет в Києві пролунали вибухи.

«У регіоні працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників!» – повідомила Київська ОВА.

Згодом про вибухи в столиці повідомив мер міста Віталій Кличко: «У Києві чути вибухи – працюють сили ППО в області та в столиці. Перебувайте в укриттях!»

Атака дронів на Росію

У ніч на 23 червня у двох областях Росії працювали сили протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Вибухи лунали у Смоленській та Брянській областях. 

За словами Смоленського губернатора, безпілотники фіксували над Смоленськом та Ярцевим, по них велася бойова робота сил ППО. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків на землю постраждалих та руйнувань немає. 

За словами губернатора області, масованої атаки зазнали кілька муніципальних районів у регіоні, але всі цілі нібито були збиті та перехоплені. Загалом, як стверджує місцева влада, було збито 23 безпілотники.

Окрім цього, у Липецькій області цієї ночі оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників

ЗСУ знищили склад «шахедів» і ліквідували інструкторів у Краснодарському краї

З'явилися супутникові знімки, які підтверджують знищення місця зберігання «шахедів» і супутньої інфраструктури в Краснодарському краї РФ після атаки у ніч на 21 червня, організованої і проведеної ВМС у взаємодії зі Службою безпеки України.

Зазначається, що нові супутникові знімки підтверджують знищення місць зберігання і підготовки до застосування Shahed-136/«Герань-2», навчальних корпусів, пунктів управління і зв’язку розрахунків цих БпЛА, розташованих у Краснодарському краї.

Окрім засобів ураження, також було ліквідовано кваліфікованих інструкторів, які готували персонал із обслуговування пусків «шахедів» та тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою іранських безпілотних систем.

Президент Польщі прилетів до Китаю, де говоритиме про Україну

Президент Польщі Анджей Дуда 22 червня прибув з офіційним візитом до Китаю. Він зустрінеться із Сі Цзіньпіном. Основні питання розмови – безпека та економічні питання. 

Також польський президент планує обговорити з Сі Цзіньпіном ситуацію навколо війни Росії проти України.

«Цей візит дуже важливий для нашої безпеки в Європі. Ми знаємо, що Китай є наддержавою, знаємо, що він має дружні відносини не тільки з Білоруссю, але й з Росією, а Росія сьогодні є агресором в Україні. І це те, що я хотів би обговорити з Президентом Сі Цзіньпіном», – повідомив Дуда.

Крім того, він хоче обговорити з Сі Цзіньпіном поведінку Білорусі, зокрема її гібридні атаки проти Польщі за допомогою нелегальних мігрантів.

Польща розглядає закриття кордону з Білоруссю

На польсько-білоруському кордоні зростає напруга через мігрантів, тому Польща розглядає варіант закриття всіх пунктів пропуску. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі Tvn24.

«Зараз ми вивчаємо, які наслідки це матиме для нашої економіки й місцевих громад», – розповів Сікорський.

Він зауважив, що зараз Польща, як і декілька років тому, страждає від навали мігрантів. Вони намагаються потрапити до Європейського Союзу з території Білорусі. Глава МЗС Польщі вважає, що це відбувається під контролем білоруських та російських служб.

Теги: ворог Польща місцева влада Китай Анджей Дуда президент робота влада безпека росія

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