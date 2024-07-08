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Лейтенант Вакарчук демобілізувався

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Лейтенант Вакарчук демобілізувався
У перші дні війни співак Святослав Вакарчук пішов до територіального центру укомплектування і уклав контракт із ЗСУ
фото: glavcom.ua

З початку повномасштабної війни лідер «Океану Ельзи» Святослав Вакарчук числився у лавах ЗСУ

Колишній народний депутат і лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук подав електронну декларацію про звільнення з військової служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

В офіційному документі охоплено доходи ексвійськослужбовця Вакарчука за січень-початок травня 2024 року. Зокрема, він вказав 89,6 тис. грн у вигляді грошового забезпечення на військовій службі. Співак не уточнив у декларації назву військової частини, яка йому платила кошти.

За чотири місяці цього року Святослав Вакарчук задекларував 89,6 тис. грн у вигляді грошового забезпечення на військовій службі
За чотири місяці цього року Святослав Вакарчук задекларував 89,6 тис. грн у вигляді грошового забезпечення на військовій службі
дані: реєстр декларацій

Крім цього, Святослав Вакарчук за чотири місяці цього року одержав 34,8 тис. грн зарплати у ТОВ «Суперсиметрія», яка йому належить. Іще 30 тис. грн гонорарів йому заплатила партія «Голос», лідером якої він був під час позачергових парламентських виборів 2019 року і від якої обрався до Верховної Ради.

Також співак і колишній військовослужбовець задекларував готівкою 5,4 млн грн, $200 тис. і 125 тис. євро. На банківських рахунках зберігає 30 тис. грн і $205,6 тис.

Окремо у 2023 році Вакарчук позичив $27 тис. українській співачці Христині Соловій.

Загалом, за 2022-2023 роки співак і військовослужбовець Святослав Вакарчук отримав 764,6 тис. грн у вигляді грошового забезпечення на військовій службі.

За 2022-2023 роки співак і військовослужбовець Святослав Вакарчук отримав 764,6 тис. грн у вигляді грошового забезпечення на військовій службі
За 2022-2023 роки співак і військовослужбовець Святослав Вакарчук отримав 764,6 тис. грн у вигляді грошового забезпечення на військовій службі
дані: реєстр декларацій

Нагадаємо, що у перші дні війни лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук пішов до територіального центру укомплектування і уклав контракт із ЗСУ. Співак має звання лейтенанта Збройних сил, і був направлений до Львівської обласної військової адміністрації.

«Львівська адміністрація у буквальному сенсі дала мені відрядження їздити по Україні та надихати людей. Такий це має вигляд. Тому я на своєму місці, а якщо потрібно буде, безумовно буду захищати країну зі зброєю у руках», – розповів Вакарчук.

Окремо артист повідомив, що під час війни він зі свою командою їздили українськими містами. Вони були у Сумах, Охтирці, Харкові, Миколаєві, Запоріжжі, Чернігові, Одесі, а потім виступали переважно на фронті.

«Я не вважаю, що всі (артисти – «Главком») повинні їздити в небезпечні місця. Але хтось повинен. Я вирішив, що я повинен», – зазначив Святослав Вакарчук.

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Теги: партія Голос гроші Океан Ельзи Святослав Вакарчук війна військові демобілізація декларація

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