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Єврокомісія продовжила дію безкоштовного роумінгу для українців ще на рік

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Єврокомісія продовжила дію безкоштовного роумінгу для українців ще на рік
У Європі продовжили безкоштовний роумінг для українців
фото Reuters

Відповідна угода дозволить біженцям зв’язатися з родиною та друзями в Україні, і навпаки

Європейська комісія погодила продовження на 12 місяців угоди з мобільними операторами, що дозволяє українцям за кордоном залишатися на зв'язку. Про це йдеться у відомстві.

«Комісія вітає п’яте продовження ще на дванадцять місяців добровільної угоди між 22 європейськими та сімома українськими телекомунікаційними операторами, щоб гарантувати, що біженці з України можуть залишатися на зв’язку через кордон», – йдеться у повідомленні.

Це стало можливим завдяки підписантам, які зобов’язалися взаємно знизити свої тарифи для з’єднання дзвінків через кордон, заззачили у Єврокомісії.

Відповідна угода дозволить біженцям зв’язатися з родиною та друзями в Україні, і навпаки.

Нагадаємо, у Німеччині планують змінити умови виплати допомоги з безробіття українським біженцям. Центри зайнятості пропонуватимуть роботу в радіусі 50 км від місця проживання, а також скасовуються податки з оплати понаднормового часу. Українські біженці отримуватимуть допомогу Bürgergeld, але уряд посилить заходи щодо контролю за нелегальним працевлаштуванням. Нові умови працевлаштування, погоджені правлячою коаліцією, включають зміну правил ухвалення роботи, а також заходи щодо сприяння економічному зростанню.

Також повідомлялося, що українцям у Польщі стає складніше отримати тимчасовий захист. Польський омбудсмен апелює до представників польського МВСіА щодо проблемних питань, які й надалі супроводжують вимушених мігрантів з України в Польщі. Проблеми українців зі статусом UKR здебільшого зумовлені відсутністю даних в польських прикордонних реєстрах та неможливістю отримати чи відновити тимчасовий захист.

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Теги: тарифи Єврокомісія кордон біженці Україна війна

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