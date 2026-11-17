За минулу добу на фронті відбулося 135 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському, де зафіксовано 13 штурмів.

Новини війни

Минулої доби російські війська завдали двох ракетних та 90 авіаційних ударів, під час яких скинули 262 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9018 дронів-камікадзе та здійснили 2284 обстріли населених пунктів і позицій українських військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили два райони скупчення особового складу й техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та дві артилерійські системи противника.

Крім того, втрати російських загарбників за добу склали 1620 осіб. Українські захисники також знешкодили два танки, шість бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, чотири реактивні системи залпового вогню, десять наземних робототехнічних комплексів, 1494 безпілотні літальні апарати, одну важку вогнеметну систему, 521 одиницю автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби російські війська завдали чотирьох авіаційних ударів із застосуванням восьми керованих авіабомб. Крім того, противник здійснив 18 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили дві атаки противника. Окупанти намагалися просунутися в напрямку Охрімівки.

На Куп'янському напрямку

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили три атаки противника. Окупанти намагалися вклинитися в українську оборону поблизу Надії, а також у напрямках Ставків та Лимана.

На Слов'янському напрямку

Сили оборони відбили чотири атаки противника. Окупанти намагалися вклинитися в українську оборону поблизу Зарічного, а також у напрямку Лимана.

На Краматорському напрямку

Минулої доби російські війська здійснили одну штурмову дію в напрямку Попасного.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано чотири атаки російських військ. Загарбники вели наступальні дії в районі Костянтинівки.

На Покровському напрямку

Російські війська здійснили 13 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу Торецького, Вільного, Добропілля, Світлого та Молодецького, а також у напрямках Кучерового Яру, Грузького, Мирного та Сергіївки.

На Олександрівському напрямку

Минулої доби штурмових дій противника не зафіксовано.

На Гуляйпільському напрямку

Українські захисники відбили шість атак противника. Російські війська намагалися просунутися в напрямках Тернуватого, Долинки та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Придністровському напрямку

Минулої доби противник штурмових дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1728-й день повномасштабної війни в Україні.